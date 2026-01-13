Ceny mieszkań w górę! Realne prognozy na 2026 rok
W 2026 roku ceny mieszkań mają rosnąć jeszcze szybciej – podają ekonomiści Credit Agricole. Na te wzrosty wpływ będą miały m.in. wzrost wynagrodzeń, niskie bezrobocie oraz prognozowane ożywienie gospodarcze.
Eksperci Credit Agricole szacują, że brak około 1,3 mln lokali w Polsce będzie generować popyt na mieszkania. Ponadto Polska znajduje się poniżej średniej unijnej, jeśli chodzi o liczbę mieszkań przypadających na 1000 osób.
Wyższe ceny mieszkań są spowodowane wzrostem kosztów budowy, w tym wzrostem cen materiałów budowlanych, niedoborem pracowników oraz kolejnymi wymogami regulacyjnymi, takimi jak wyższe standardy efektywności energetycznej, dostępności i bezpieczeństwa lokali.
Średnia cena m² mieszkania w 7 największych aglomeracjach Polski wyniosła w III kwartale 2025 roku 14 254 zł. Analitycy prognozują średnią dynamikę cen na poziomie 3,8 proc. w 2026 roku.
