Wojsko ma plan: półmilionowa armia za 15 lat!

Do 2039 r. liczebność Sił Zbrojnych RP ma wzrosnąć do 500 tys. żołnierzy, w tym 300 tys. w ramach czynnej służby wojskowej oraz 200 tys. w rezerwach - to jedno z założeń Programu Rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2025-2039, o których poinformował w piątek Sztab Generalny Wojska Polskiego.

Program Rozwoju Sił Zbrojnych RP to opracowywany przez MON raz na kilka lat dokument, w którym wyznacza się najważniejsze kierunki rozwoju Wojska Polskiego. W grudniu ub.r. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał program na lata 2025–2039. Jest to dokument niejawny.

Sztab Generalny WP poinformował w piątek, że Siły Zbrojne RP rozpoczęły wdrażanie nowego planu rozwoju. Wyznacza on siedem priorytetowych obszarów transformacji sił zbrojnych.

300 tys. żołnierzy w służbie czynnej

Zgodnie z założeniami planu, do 2039 r. liczebność Sił Zbrojnych RP ma wzrosnąć do 500 tys. żołnierzy – w tym 300 tys. w ramach czynnej służby wojskowej oraz 200 tys. w rezerwach, łącznie z nowo utworzoną rezerwą wysokiej gotowości.

Istotnym elementem programu - podkreśla Sztab Generalny - jest rozwój zdolności do prowadzenia operacji wielodomenowych. Wojsko ma rozwijać kompetencje we wszystkich pięciu domenach: lądowej, morskiej, powietrznej, kosmicznej i cyberprzestrzeni, a także w środowiskach operacyjnych, takich jak przestrzeń informacyjna czy spektrum elektromagnetyczne. Program przewiduje też tworzenie zdolności do operacji kognitywnych w tych środowiskach - wskazano.

Rozwój zdolności do odstraszania

W nowym planie rozwijane mają być zdolności do „deterrence by punishment” (odstraszania poprzez ukaranie), czyli skutecznych systemów rażenia zdolnych do neutralizacji punktów ciężkości przeciwnika i przeprowadzania precyzyjnych uderzeń.

Równolegle przewidziano rozwój zintegrowanej obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej i przeciwdronowej („deterrence by denial”), która ma chronić siły własne, wzmacniać odporność państwa i zapewniać bezpieczeństwo ludności przed szerokim spektrum zagrożeń powietrznych.

Rezerwy wojska – kluczowy czynnik odstraszania

Program przewiduje również budowę i utrzymanie odpowiedniej liczby wykwalifikowanych rezerw osobowych – kluczowego czynnika odstraszania i długotrwałej obrony w przypadku konfliktu wysokiej intensywności, co - jak wskazano - potwierdziła wojna w Ukrainie. Priorytetem ma być poprawa jakości szkolenia, zwiększenie jego intensywności oraz wdrożenie nowego systemu utrzymania gotowości bojowej rezerw.

Dronizacja i robotyzacja ma objąć wszystkie rodzaje wojsk

Jak podał Sztab Generalny, program obejmuje również szerokie wdrażanie systemów bezzałogowych i autonomicznych. Dronizacja i robotyzacja ma objąć wszystkie rodzaje wojsk, domeny i funkcje bojowe: rozpoznanie, wsparcie decyzyjne, rażenie oraz zabezpieczenie logistyczne, na wszystkich szczeblach – strategicznym, operacyjnym i taktycznym.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji ma wspierać procesy analityczne, planistyczne, zarządcze i dowodzenie, co ma dawać przewagę informacyjną i decyzyjną nad potencjalnym przeciwnikiem.

Program Rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2025-2039 został opracowany w Sztabie Generalnym WP zgodnie z zasadami planowania obronnego NATO oraz przepisami ustawy o obronie ojczyzny. Określa m.in. docelową liczebność, kierunki rozwoju kompetencji operacyjnych, priorytety modernizacji technicznej oraz zasady budowy i utrzymania zasobów rezerw.

Program jest aktualizowany co cztery lata na 15-letni okres planistyczny, zgodnie ze standardami NATO. Poprzednia wersja obejmowała lata 2021–2035 i została przyjęta w 2019 r. Sztab Generalny podkreślił, że nowy plan uwzględnia bieżące i prognozowane zagrożenia, w szczególności wynikające z agresywnej polityki Federacji Rosyjskiej, a także doświadczenia płynące z wojny w Ukrainie.

„Przyjęcie planu na lata 2025–2039 stanowi kluczowy krok w długofalowej transformacji Wojska Polskiego oraz budowie nowoczesnych, licznych i technologicznie zaawansowanych sił zbrojnych, zdolnych do skutecznego odstraszania, a w razie konieczności – do przeprowadzenia zwycięskiej operacji obronnej” - zaznaczono w komunikacie. Sztabu Generalnego.

