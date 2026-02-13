Wojsko ujawnia – tylu mamy żołnierzy!

Stan osobowy Sił Zbrojnych RP na początek tego roku wyniósł 217 tys. 75 żołnierzy. Oficerowie stanowią 12,6 proc. i jest to niższy poziom niż w innych państwach NATO, gdzie wskaźnik ten wynosi około 20 proc. - poinformował w piątek Sztab Generalny WP.

„Wzmocnienie korpusu oficerskiego stanowi jeden z kluczowych kierunków dalszego rozwoju Sił Zbrojnych RP, mający fundamentalne znaczenie dla siły i jakości naszego przywództwa” - zaznaczył w komunikacie rzecznik prasowy SG WP płk Marek Pietrzak.

Według danych przedstawionych przez Sztab Generalny stan osobowy Sił Zbrojnych RP na 1 stycznia 2026 r. wyniósł 217 tys. 75 żołnierzy. 83 proc. spośród nich to mężczyźni, a 17 proc. kobiety. Średni wiek wojskowego wynosi 34,9 lat - mężczyzny 35,2 lat, zaś kobiety 33 lata.

Struktura kadrowa i wiekowa wojskowych

Spośród żołnierzy w służbie 74,7 proc. stanowi zawodowa służba wojskowa, 17,3 proc. terytorialna służba wojskowa, 7,7 proc. dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, zaś 0,3 proc. aktywna rezerwa.

Jak dodał „istotnym obszarem wymagającym dalszego wzmacniania jest również struktura kadrową”. „Obecnie oficerowie stanowią zaledwie 12,6 proc. stanu osobowego Sił Zbrojnych RP, co pozostaje poziomem zauważalnie niższym niż w innych państwach NATO, gdzie wskaźnik ten wynosi około 20 proc.” - przekazał płk Pietrzak.

Z kolei podoficerowie stanowią 30,3 proc. stanu osobowego wojska, zaś pozostałe 57,1 proc. to szeregowi. Ponad połowa żołnierzy ma wykształcenie średnie, a ponad jedna trzecia wyższe.

Podkreślił, że w związku z tym „wzmocnienie korpusu oficerskiego stanowi jeden z kluczowych kierunków dalszego rozwoju Sił Zbrojnych RP, mający fundamentalne znaczenie dla siły i jakości naszego przywództwa”.

Ilu żołnierzy wcześniej zrzuca mundur?

Zdaniem płk Pietrzaka szczególnej uwagi wymagają także kwestie związane z przebiegiem kariery wojskowej. „W 2025 r. 46 proc. żołnierzy odchodzących z zawodowej służby wojskowej nie nabyło uprawnień emerytalnych, a znacząca część tych decyzji zapada już w pierwszych latach służby, w tym w ciągu pierwszych pięciu lat” - przekazał.

„Wyzwanie to pozostaje przedmiotem szczegółowych analiz oraz działań ukierunkowanych na wzmacnianie motywacji do długoterminowej służby oraz pełniejsze wykorzystanie potencjału wyszkolonych kadr” - ocenił rzecznik SG WP. Z drugiej strony - jak dodał - „poziom retencji w zawodowej służbie wojskowej, który w 2025 r. wyniósł 94,53 proc. i był najwyższy od 2000 r.”.

Ponadto - według danych przedstawionych przez Sztab Generalny - blisko połowa żołnierzy (47 proc.) pozostaje w związkach małżeńskich, a 44 proc. posiada co najmniej jedno dziecko. „W rodzinach wojskowych wychowuje się łącznie 168 tys. 701 dzieci” - poinformowano. Z kolei troje i więcej dzieci posiada 5,9 proc. żołnierzy, z czego pięcioro i więcej dzieci posiada 459 żołnierzy.

„Naszym obowiązkiem jako dowódców jest uważnie wsłuchać się w tych, którzy z niej rezygnują, zwłaszcza na początku swojej drogi. Nie jesteśmy idealną organizacją, ale naszym obowiązkiem jest zbudowanie Sił Zbrojnych, w których żołnierz ma głębokie poczucie sensu swojej służby, szansę na rozwój zawodowy, ale również możliwość otrzymywania wsparcia – nie tylko dla siebie, ale również swojej rodziny” - wskazał cytowany w komunikacie szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła.

PAP, sek

