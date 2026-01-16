Importu silniejszy od eksportu. Dodatnie saldo z Niemcami

Eksport wzrósł o 2,8 proc. r/r do 336,2 mld euro w okresie styczeń-listopad 2025 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 5,1 proc. r/r i wyniósł 341,7 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny.

Ujemne saldo wyniosło 5,5 mld euro (wobec dodatniego przed rokiem, które wyniosło 1,9 mld euro), podano.

Bilans handlowy z USA…

„Eksport wyrażony w dolarach USA w styczniu-listopadzie 2025 r. wyniósł 377 mld USD, a import 383,1 mld USD (wzrost w skali roku w eksporcie o 6 proc., a w imporcie o 8,4 proc.). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 6,1 mld USD (w analogicznym okresie 2024 r. było dodatnie i wyniosło 2,1 mld USD)” - czytamy także w komunikacie.

… i Niemcami

Polski eksport do Niemiec wzrósł o 2,3 proc. r/r i wyniósł 91,1 mld euro w styczniu-listopadzie 2025 r., zaś import w tym czasie wzrósł o 3,8 proc. r/r do 65,4 mld euro, podał także GUS.

Jaki udział głównych partnerów handlowych?

Udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu ze styczniem-listopadem 2024 r. o 0,1 pkt proc. i wyniósł 27,1 proc., a w imporcie spadł o 0,3 pkt proc. do 19,1 proc.. Dodatnie saldo wyniosło 109,1 mld zł (28,8 mld USD, 25,7 mld euro), wobec 112,4 mld zł (28,3 mld USD, 26,1 mld euro) przed rokiem, podał Urząd.

„W styczniu-listopadzie 2025 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r., wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano w większości przypadków wzrosty eksportu, za wyjątkiem spadku eksportu do Stanów Zjednoczonych (o 1,8 proc.), Włoch (o 1,7 proc.) oraz Wielkiej Brytanii (o 0,9 proc.). W imporcie również dominowały wzrosty, a spadki odnotowano jedynie w obrotach z Francją (o 0,8 proc.) oraz Stanami Zjednoczonymi (o 0,7 proc.)” - czytamy dalej.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,2 proc. eksportu ogółem (wobec 66,4 proc. w analogicznym okresie roku poprzedniego), a importu ogółem - 61,7 proc. (wobec 61,4 proc.), podał także Urząd.

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Złoto Glapińskiego: jest 550 ton, a będzie 700!

Pestycydy w Brazylii można jeść łyżkami

Rekord liczby podróżnych na Lotnisku Chopina

»»Gminy płacą za brak eksmisji! – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24