Polska potęgą turystyczną Unii

Liczba noclegów w obiektach turystycznych w Polsce wzrosła w 2025 r. o 7 proc. rok do roku, co było jednym z najlepszych wyników w Unii Europejskiej - wynika z opublikowanych w piątek danych Eurostatu. Lepsze wyniki zanotowała tylko Malta.

W 2025 r. w całej UE odnotowano 3,08 mld noclegów w obiektach turystycznych. To o 61,5 mln (2 proc.) więcej niż rok wcześniej. Wzrost był napędzany głównie przez turystów zagranicznych, którzy spędzili w Polsce o 46,1 mln nocy więcej niż rok wcześniej, podczas gdy liczba noclegów gości krajowych zwiększyła się o 15,4 mln.

Łącznie noclegi w UE były niemal po równo podzielone między turystów zagranicznych (49 proc.) i krajowych (51 proc.). Najwięcej nocy spędzono w hotelach i podobnych obiektach - 1,9 mld, co stanowiło 63 proc. całości. Kolejne miejsca zajęły domy wakacyjne i inne obiekty na wynajem krótkoterminowy (743 mln noclegów, 24 proc.) oraz kempingi (413 mln, 13 proc.).

W ujęciu krajowym liczba noclegów wzrosła w niemal wszystkich państwach UE. Największe przyrosty zanotowano na Malcie (10 proc.), w Polsce (7 proc.) oraz na Łotwie (6 proc.). Spadki wystąpiły jedynie w Rumunii (o 1 proc.) i Irlandii (o 2 proc.).

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP), sek

