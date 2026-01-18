Dla ludzi Tuska w umowie Mercosur tylko wódka ważna?
Szef Kancelarii Prezydenta Zbiegniew Bogucki ujawnił na X, że rząd Donalda Tuska zabezpieczył tylko dwa polskie produkty przed podróbkami w ramach umowy z Mercosur. Chodzi o dwa gatunki alkoholu: Polską Wódkę i Żubrówkę. Reszta krajów UE zabezpieczyła w ten sposób 342 rodzaje produktów żywnościowych. „Skandal” - pisze Bogucki.
Skandal! Rząd Tuska zabezpieczył tylko dwa polskie produkty przed umową Mercosur. Zgadnijcie jakie: Polską Wódkę i Żubrówkę! - alarmuje na X szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
344 produkty państw UE mają być chronione przed imitacją w ramach umowy Mercosur. A ile z tego wynegocjował rząd Donalda Tuska dla Polski DWA – podaje Zbigniew Bogucki.
Dla porównania:
Francja – 63,
Hiszpania – 59,
Włochy – 57,
Niemcy – 27.
A Polska - Wódka i Żubrówka.
To jest absolutna kapitulacja. A minister rolnictwa, który powinien bronić polskich interesów, nawet nie przeczytał umowy Mercosur! Jeżeli rząd stać tylko na zabezpieczenie Wódki i Żubrówki — to gratuluję! - komentuje Zbigniew Bogucki
X, sek
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O umowie UE-Mercosur i jej konsekwencjach czytaj tutaj:
Wyrok na rolnictwo! Umowa UE z Mercosur zawarta
Umowa z Mercosur zahamowana przez wniosek do TSUE?
Pestycydy w Brazylii można jeść łyżkami
Nadciąga dramatyczny kryzys na rynku pracy
**»»Polski rząd powinien skierować sprawę Mercosur do TSUE - – oglądaj wywiad z byłym ministrem rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim w telewizji wPolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.