Dla ludzi Tuska w umowie Mercosur tylko wódka ważna?

Szef Kancelarii Prezydenta Zbiegniew Bogucki ujawnił na X, że rząd Donalda Tuska zabezpieczył tylko dwa polskie produkty przed podróbkami w ramach umowy z Mercosur. Chodzi o dwa gatunki alkoholu: Polską Wódkę i Żubrówkę. Reszta krajów UE zabezpieczyła w ten sposób 342 rodzaje produktów żywnościowych. „Skandal” - pisze Bogucki.

Skandal! Rząd Tuska zabezpieczył tylko dwa polskie produkty przed umową Mercosur. Zgadnijcie jakie: Polską Wódkę i Żubrówkę! - alarmuje na X szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

344 produkty państw UE mają być chronione przed imitacją w ramach umowy Mercosur. A ile z tego wynegocjował rząd Donalda Tuska dla Polski DWA – podaje Zbigniew Bogucki.

Dla porównania:

Francja – 63,

Hiszpania – 59,

Włochy – 57,

Niemcy – 27.

A Polska - Wódka i Żubrówka.

To jest absolutna kapitulacja. A minister rolnictwa, który powinien bronić polskich interesów, nawet nie przeczytał umowy Mercosur! Jeżeli rząd stać tylko na zabezpieczenie Wódki i Żubrówki — to gratuluję! - komentuje Zbigniew Bogucki

