Bezwzględny koniec pieców na gaz

Ogrzewanie gazowe nie zniknie jutro, ale jego dni są policzone. Bruksela przyjęła bowiem plan, który do 2050 roku ma całkowicie wyeliminować emisje z budynków. A to oznacza stopniowe odchodzenie od kotłów na paliwa kopalne, w tym popularnych pieców gazowych. Pierwsza zmiana już obowiązuje.

Od zeszłego roku nie można dostać dotacji na kotły gazowe w takich programach publicznych, jak „Czyste Powietrze”. To efekt unijnej dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków, która jest częścią Zielonego Ładu i pakietu klimatycznego Fit for 55.

Nie oznacza to jednak natychmiastowego zakazu. Do 2030 roku piece gazowe nadal można montować w nowych i modernizowanych budynkach, a właściciele istniejących domów będą mogli z nich korzystać i je serwisować. Później zasady się zaostrzą – nowe budynki zeroemisyjne nie będą mogły korzystać z paliw kopalnych. Wyprą je pompy ciepła, systemy hybrydowe, biometan czy pellet. Docelowo, do 2050 roku, budynki w całej Unii mają być całkowicie bezemisyjne, a spalanie tradycyjnego gazu ma przejść do historii.

Źródło: PAP

Oprac. GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Przejazd A2 tylko dla bogaczy! Potężna podwyżka stawek

Żegnajcie tanie laptopy i smartfony!

U szejków wyprzedają złoto. Co się dzieje?

»»Tarcza paliwowa Przemysława Czarnka - oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24