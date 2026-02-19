Udział OZE w produkcji energii przekroczył 30 proc.

Udział OZE w miksie energetycznym Polski wyniósł ponad 50 proc. na koniec 2025 roku, a w całym roku - po raz pierwszy w historii - udział energii wyprodukowanej z odnawialnych źródeł przekroczył 30 proc., podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Łączna moc instalacji OZE wyniosła na koniec grudnia ubiegłego roku 37 777 MW, co oznacza, że udział OZE w mocy zainstalowanej w Polsce wyniósł 50,04 proc.

W pięć lat podwoił się udział OZE w produkcji prądu

„Rośnie również produkcja energii z OZE - w całym 2025 r. z odnawialnych źródeł pochodziło niemal 55 tys. GWh energii; to 31,41 proc. wyprodukowanej w Polsce energii elektrycznej” - czytamy w komunikacie.

W ciągu pięciu lat udział energii z OZE w całkowitej produkcji wzrósł z 17,83 proc. w 2020 r. do 31,41 proc. w 2025 r., co oznacza niemal podwojenie w tym okresie produkcji z OZE.

Zgodnie z danymi Agencji Rynku Energii w 2020 roku instalacje OZE odpowiadały za 24,12 proc. mocy zainstalowanej, a ich łączna moc wynosiła 12 490 MW. W 2025 roku moc OZE wzrosła do 37 777 MW, co oznacza ponad trzykrotny wzrost w tym czasie.

Największy wzrost odnotowały fotowoltaika i wiatraki

Największy wzrost odnotowały technologie, które w ostatnich latach rozwijały się najszybciej. Elektrownie słoneczne zwiększyły swoją moc z 3 960 MW do 24 808 MW, a elektrownie wiatrowe - z 6 402 MW do 10 550 MW, wymieniono.

Równolegle z rosnącą mocą instalacji wyraźnie zwiększa się także sama produkcja energii z OZE. W 2020 roku odnawialne źródła wytworzyły 28 173 GWh energii elektrycznej. W 2025 roku było to już 54 743 GWh - czyli niemal dwa razy więcej.

