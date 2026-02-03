Informacje
Prezydent Karol Nawrocki / autor: Przemysław Keler/KPRP
Prezydent Karol Nawrocki / autor: Przemysław Keler/KPRP

Prezydent zwołuje RBN. Jeden z tematów: "kontakty Czarzastego"

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 3 lutego 2026, 16:23

    Aktualizacja: 3 lutego 2026, 16:24

  • Powiększ tekst

Prezydent Karol Nawrocki zwołał posiedzenie RBN na 11 lutego - poinformował jego rzecznik Rafał Leśkiewicz. Omówione zostaną m.in. kwestia programu SAFE, zaproszenia do Rady Pokoju i działania państwa mające na celu wyjaśnienie „okoliczności wschodnich kontaktów” marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego - dodał.

Prezydent RP Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które odbędzie się 11 lutego (środa) o godzinie 14 - napisał rzecznik prezydenta na platformie X.

Podał, że podczas posiedzenia RBN „omówione zostaną trzy tematy:

1. Pożyczka zaciągnięta przez Rząd na realizację Programu SAFE;

2. Zaproszenie Polski do „Rady Pokoju”

3. Podjęte przez organy państwa działania, mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego„.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

pap, jb

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Złoto: gwałtowna korekta po historycznym rajdzie

Oto jak Polacy zadłużyli się na 226 mld zł!

Senator Bierecki: bardzo niepokojące informacje o KSeF

»»Zatrważające dane! Liczba ludności Polski kurczy się dramatycznie! – oglądaj „Piatkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych