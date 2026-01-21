Pożyczka pod obrót z terminala – kto może skorzystać i na jakich warunkach?

Wielu przedsiębiorców z sektora MŚP często zmaga się z trudnościami finansowymi lub brakiem środków na realizację kolejnych inwestycji. W odpowiedzi na te potrzeby na rynku pojawił się nowy produkt finansowy – pożyczka pod obrót z terminala. Jakie są jej zasady i kto może z niej skorzystać?

Pożyczka pod obrót z terminala to wygodne rozwiązanie, które nie wymaga skomplikowanych formalności, a środki mogą być dostępne na koncie w zaledwie 48 godzin od momentu złożenia wniosku. Warunki mogą się różnić w zależności od instytucji oferującej tę usługę. Przyjrzyjmy się, jak to wygląda w praktyce na przykładzie Szybkiej Pożyczki pod obrót z terminala, oferowanej przez PolCard from Fiserv.

Największe zalety Szybkiej Pożyczki pod obrót z terminala

Pożyczka pod obrót z terminala, pozwala uzyskać dodatkowe środki w odniesieniu do miesięcznych obrotów na terminalu płatniczym, a popularność tego rozwiązania rośnie przez liczne zalety, jakie się z nim wiążą. Przede wszystkim jest to niezawodne wsparcie finansowe dostępne w każdej chwili. Formalności zostały ograniczone do minimum – wystarczy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta lub opiekunem handlowym, wyrazić chęć wzięcia pożyczki i wypełnić wniosek. Następnie na podstawie obrotów z terminala jest weryfikowana zdolność kredytowa, a po zatwierdzeniu wniosku kredytowego do dwóch dni środki będą na koncie firmy.

Pieniądze z pożyczki można wykorzystać na dowolny cel związany z działalnością firmy. Kolejnym atutem jest wygodna spłata – nie trzeba pamiętać o terminach, ponieważ rata pożyczki jest pobierana automatycznie każdego dnia. Istotne, że z pożyczki pod obrót z terminala mogą skorzystać firmy, które działają na rynku od niedawna i potrzebują szybkich pieniędzy na nowe projekty. Ich krótki staż nie stanowi przeszkody.

Kto może skorzystać z pożyczki pod obrót z terminala?

Produkt ten skierowany jest do trzech grup odbiorców. Pierwszą z nich są przedsiębiorcy, którzy korzystają z terminala płatniczego PolCard od co najmniej trzech miesięcy. Drugą grupą są osoby, które jeszcze nie mają terminala, ale chcą wypróbować jego możliwości. Wystarczy, że przystąpią do Programu Polska Bezgotówkowa, podpiszą umowę z PolCard, a otrzymają terminal za 0 zł na rok.

Ostatnią grupą, która może skorzystać z Szybkiej Pożyczki, są przedsiębiorcy, którzy mają terminal, ale z umową podpisaną u innego operatora. Mogą oni przejść do PolCard na korzystnych warunkach i tym samym zyskać dostęp do Szybkiej Pożyczki. Pożyczka pod obrót z terminala jest formą finansowania, z którego korzystają m.in. sklepy detaliczne, hurtownie, punkty usługowe, lokale gastronomiczne.

Jaką kwotę można pożyczyć?

Podczas analizy wniosku o pożyczkę zdolność kredytowa jest określona na podstawie obrotów z terminala. Oznacza to, że w każdym przypadku będzie ona inna, podobnie jak kwota, którą można pożyczyć. W przypadku PolCard będzie to od 3 000 zł do 1 500 000 zł. Do wyboru jest kilka wariantów spłaty – harmonogram może wynosić 60, 120, 180, 240 lub 360 dni, przy czym spłata odbywa się z codziennych wpływów.

Podsumowanie

Pożyczka pod obrót z terminala jest elastyczną formą finansowania, która jest wygodna i dostępna dla przedsiębiorców korzystających z płatności bezgotówkowych. Zasady jej przyznania są proste, a system spłat automatyczny i bezobsługowy. To idealna propozycja dla firm, które potrzebują szybkiego zastrzyku gotówki, ponieważ środki mogą trafić na rachunek bankowy już po kilkudziesięciu godzinach od złożenia wniosku.

Artykuł sponsorowany