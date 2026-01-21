Korki uliczne. Łódź w ścisłej czołówce miast świata

Łódź jest czwartym najbardziej zakorkowanym miastem na świecie - wynika z opublikowanego w środę corocznego raportu dot. trendów w ruchu drogowym. Z polskich aglomeracji dużo czasu w korkach kierowcy spędzają też m.in. w Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu. Łódź, podobnie jak w wielu poprzednich edycjach raportu, w 2025 r. pozostała także liderem krajowego zestawienia. Poziom zatłoczenia pogorszył się w 2025 r. we wszystkich polskich miastach.

Przeprowadzona przez jedną z firm specjalizujących się w dziedzinie technologii geolokalizacji analiza przedstawia dane i informacje na temat trendów w ruchu drogowym w prawie 500 miastach na całym świecie. Opublikowane zestawienia porównują m.in. miasta pod względem poziomu zatłoczenia dróg oraz czasu podróży i prędkości na podstawie danych z GPS.

Czas podróży mierzony przez GPS

Jednym z kluczowych zestawień w raporcie jest poziom zatłoczenia miast. Jest on obliczany na podstawie wszystkich czasów podróży zarejestrowanych przez GPS w danym okresie i poprzez porównanie ich z podróżami w sytuacji całkowicie płynnego ruchu na tym samym obszarze. Wydłużenie czasu podróży jest zatem wyrażane jako procentowy wskaźnik zatorów.

Na tej podstawie wykazano, że w Łodzi średni czas podróży w godzinach szczytu był o blisko 73 proc. dłuższy niż w warunkach, kiedy na drodze ruch jest płynny.

„Ten wynik plasuje Łódź na czwartym miejscu globalnego rankingu. Niewiele lepiej sytuacja wygląda w Lublinie, gdzie poziom zatłoczenia wyniósł 70 proc. - to szósty wynik na świecie” – przekazano w opracowaniu TomTom Traffic Index.

Dziesiątka najbardziej zakorkowanych miast w Polsce

W rankingu obejmującym poziom zatłoczenia w 10 polskich miastach, za Łodzią uplasowały się kolejno:

Lublin (70 proc.),

Poznań (65 proc.),

Wrocław (59 proc.),

Bydgoszcz (59 proc.),

Kraków (59 proc.),

Warszawa (51 proc.),

Gdańsk (50 proc.),

Szczecin (49,5 proc.),

Białystok (44,4 proc.).

Według autorów raportu, poziom zatłoczenia pogorszył się we wszystkich polskich miastach, ale najbardziej w Szczecinie (o 6 p.p.), Bydgoszczy, Warszawie i Katowicach (o 5 p.p.).

Najwolniej jeździ się we Wrocławiu…

Z zestawienia wynika, że pokonanie 10 km najwięcej czasu zajmuje we Wrocławiu – to średnio 30 minut. W Poznaniu ten odcinek kierowcy przejeżdżają średnio w 28 minut i 2 sekundy, zaś w Łodzi w 26 minut i 40 sekund.

… a najwięcej czasu traci się w Poznaniu

Autorzy raportu wyodrębnili także, jak dużo czasu w ciągu roku kierowcy stracili tylko z powodu korków w godzinach szczytu. Najwięcej – 5 dni i 19 godzin – stracili kierowcy w Poznaniu. Dalej w kolejności jest Wrocław (5 dni i 18 godzin) oraz Łódź (5 dni, 15 godzin).

Najbardziej zatłoczone miasta świata

Ranking najbardziej zatłoczonych miast w Europie otwiera Dublin (72,9 proc. czasu więcej) przed Łodzią, Lublinem i Poznaniem. Z kolei na świecie miano najbardziej zatłoczonego miasta w 2025 r. przypadło Meksykowi, w którym kierowcy spędzają w korkach średnio 75,9 proc. dodatkowego czasu. Na drugim miejscu jest Bengaluru w Indiach (74,4 proc.), a na trzecim Dublin.

Z kolei w rankingu globalnym miastem, w którym odcinek 10 km pokonuje się najdłużej, jest Barranquilla w Kolumbii – zajmuje to 36 minut i 35 sekund. Podium uzupełniają Londyn (36 minut i 22 sekundy) i indyjskie Bengaluru (36 minut i 9 sekund).

PAP

