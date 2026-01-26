Rolnicy pod presją. Mamy najtańsze zboże w Unii!

Początek 2026 roku nie przynosi poprawy sytuacji producentów zbóż. Krajowy rynek pozostaje pod silną presją podaży, a Polska – według najnowszych danych – jest najtańszym rynkiem zbóż w całej Unii Europejskiej.

Szczególnie słabo wypada kukurydza, której ceny plasują nasz kraj na samym dole unijnego zestawienia. Z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że na początku stycznia tona pszenicy konsumpcyjnej kosztowała średnio 771 zł, podczas gdy średnia unijna wynosiła około 823 zł.

Silos zbożowy / autor: Pixabay

Polskie stawki są o 8–15 proc. poniżej średniej UE

W przypadku kukurydzy różnica była jeszcze większa – przy unijnej średniej na poziomie 885 zł ceny krajowe pozostawały wyraźnie niższe. Oznacza to, że polskie stawki są o 8–15 proc. poniżej średniej UE i znacząco odbiegają od notowań giełdy MATIF. Najtrudniejsza sytuacja dotyczy handlu małymi partiami, gdzie ceny pszenicy paszowej spadały nawet do 665 zł za tonę, a konsumpcyjnej do 682 zł, często poniżej progu opłacalności.

Główną przyczyną presji cenowej są rekordowe zbiory zbóż w 2025 roku, które według Komisji Europejskiej sięgnęły 37,27 mln ton, a także wysokie zapasy, ograniczony popyt krajowy i słaby eksport. W efekcie rynek pozostaje przeciążony, a krótkotrwałe sygnały poprawy na MATIF nie przekładają się na trwałe zmiany w krajowych cennikach.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

