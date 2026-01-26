Rolnicy pod presją. Mamy najtańsze zboże w Unii!
Początek 2026 roku nie przynosi poprawy sytuacji producentów zbóż. Krajowy rynek pozostaje pod silną presją podaży, a Polska – według najnowszych danych – jest najtańszym rynkiem zbóż w całej Unii Europejskiej.
Szczególnie słabo wypada kukurydza, której ceny plasują nasz kraj na samym dole unijnego zestawienia. Z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że na początku stycznia tona pszenicy konsumpcyjnej kosztowała średnio 771 zł, podczas gdy średnia unijna wynosiła około 823 zł.
Polskie stawki są o 8–15 proc. poniżej średniej UE
W przypadku kukurydzy różnica była jeszcze większa – przy unijnej średniej na poziomie 885 zł ceny krajowe pozostawały wyraźnie niższe. Oznacza to, że polskie stawki są o 8–15 proc. poniżej średniej UE i znacząco odbiegają od notowań giełdy MATIF. Najtrudniejsza sytuacja dotyczy handlu małymi partiami, gdzie ceny pszenicy paszowej spadały nawet do 665 zł za tonę, a konsumpcyjnej do 682 zł, często poniżej progu opłacalności.
Główną przyczyną presji cenowej są rekordowe zbiory zbóż w 2025 roku, które według Komisji Europejskiej sięgnęły 37,27 mln ton, a także wysokie zapasy, ograniczony popyt krajowy i słaby eksport. W efekcie rynek pozostaje przeciążony, a krótkotrwałe sygnały poprawy na MATIF nie przekładają się na trwałe zmiany w krajowych cennikach.
Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Podatki za Tuska: ukryta podwyżka PIT dla 3 mln Polaków
Obajtek ostrzega: milionom Polaków grozi ruina finansów
»»Tygodnik „Sieci” o tajnym majątku ministra Waldemara Żurka – oglądaj w telewizji wPolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.