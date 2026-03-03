Wojna z Iranem winduje ceny zbóż. Co dalej?

Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie i napięcia wokół Cieśniny Ormuz wywołały nerwową reakcję rynków surowcowych. Ropa Brent zdrożała o około 8 procent, a wyższy koszt zakupu paliw przełożył się na wzrost notowań zbóż i rzepaku na paryskiej giełdzie MATIF i największej w Europie giełdzie obrotu towarowego.

Warto pamiętać, że inwestorzy już zaczęli doliczać do cen tzw. premię wojenną. Pod tym pojęciem kryje się koszt płacony za ryzyko. Ponoszą go ubezpieczyciele i firmy transportowe (dodatkowa składka), a ostatecznie również konsumenci (wyższe ceny produktów i usług). Premię wojenną można już dostrzec w przypadku cen zbóż na najważniejszych światowych giełdach.

Pszenica najdroższa od wielu miesięcy

Tona pszenicy kosztuje aż 203 euro – najwięcej od wielu miesięcy. Rzepak zbliża się do bariery pięciuset euro za tonę a kukurydza rośnie dzięki poprawie opłacalności produkcji biopaliw. Jednocześnie droższa ropa oznacza wyższe koszty transportu i finansowania handlu, co podbija ceny kontraktów rolnych.

Drogi gaz zaważy na kosztach produkcji

Równocześnie drożeje gaz, którego notowania przekroczyły 40 euro za megawatogodzinę, co zwiększa ryzyko wzrostu cen nawozów azotowych, które producenci z regionu Zatoki Perskiej eksportują przez Ormuz.Dla rolników oznacza to wyższe ceny sprzedaży, ale jednocześnie rosnącą presję kosztową.

