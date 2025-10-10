Zboże pierwsze na morzu i na kolei

Producenci rolni zrzeszeni w Oddolnym Ogólnopolskim Proteście Rolników domagają się wprowadzenia zasady Agri First, czyli priorytetu dla transportu zbóż i żywności w portach i na kolei.

Ich zdaniem, taki krok jest niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju i stabilnych cen. Postulat jest jedną z listy dwudziestu dwóch propozycji przesłanych we wrześniu do resortu rolnictwa, na które minister Stefan Krajewski nie raczył do tej pory odpowiedzieć.

Agri First to rozsądne działanie, dotyczące strategicznych ilości zbóż, które co roku będą równoważyć rynek. System miałby obejmować rezerwację przepustowości logistycznej dla czterech do pięciu milionów ton rocznie. Producenci rolni podkreślają, że dzięki temu polskie zboże nie zalegałoby w silosach, eksport przebiegałby płynnie, a mniejsze gospodarstwa zyskałyby równy dostęp do infrastruktury transportowej.

Źródło: Wiadomości Agro (TV wPolsce 24)

Oprac. GS

