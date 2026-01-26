Grudzień w sklepach: czy oszczędzamy na żywności?

Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 5,3 proc. r/r w grudniu 2025 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 12,5 proc.

„Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu 2025 r. była wyższa niż przed rokiem o 5,3 proc. (wobec wzrostu o 1,9 proc. w grudniu 2024 r.). W porównaniu z listopadem 2025 r. nastąpił wzrost sprzedaży detalicznej o 12,5 proc.. W okresie styczeń-grudzień 2025 r. sprzedaż wzrosła o 4,3 proc. w skali roku (wobec wzrostu o 2,7 proc. w analogicznym okresie 2024 r.)” - czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w grudniu 2025 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych była o 4,7 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku oraz wzrosła o 0,2 proc. w porównaniu z listopadem 2025 r., podał także GUS.

Zaskoczył w świątecznym miesiącu słaby wzrost zakupów żywności - o 1,9 proc. w skali roku. Znakomicie wypadły za to wskaźniki zakupu dóbr trwałych: samochodów (+13,1 proc. r/r) oraz mebli i RTV AGD – wzrost o 19,8 proc. r/r.

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w grudniu była o 5,0 proc. wyższa rok do roku i o 12,1 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej, podano także.

Konsensus rynkowy wynosił 5,5 proc. wzrostu r/r (sprzedaż w cenach stałych).

Analitycy Banku Pekao: konsument potwierdził dobrą formę

Sprzedaż detaliczna nie zaskoczyła, rosnąc o 5,3 proc. Na koniec roku konsument potwierdził więc dobrą formę, wieńcząc tym samym zupełnie dobry rok (a miało nie być przyspieszenia względem 2024!). Szczegóły grudniowego odczytu, jeśli w ogóle, to są lekko pozytywne. W porównaniu do naszych założeń, sprzedaż dóbr trwałych i dyskrecjonalnych była nieco mocniejsza, rozczarowała za to żywność oraz odzież i obuwie - komentują eksperci Banku Pekao.

Ekonomiści mBanku: pewne ożywienie konsupcji

Odrobinę słabiej od konsensusu, ale wciąż z wysokim wzrostem - tak kończymy 2025 rok na krajowej sprzedaży detalicznej. Patrząc na indeks można dojść do wniosku, że pod koniec ubiegłego roku zrodziło się pewne ożywienie na tym froncie. Trzymamy kciuki za jego kontynuację - diagnozują eksperci mBanku.

Analityk Portu: konsumpcja pozostanie kluczowym motorem wzrostu PKB

„Grudniowe dane potwierdzają dobrą kondycję polskiej gospodarki w końcówce 2025 roku oraz solidne fundamenty popytu krajowego. W 2026 roku konsumpcja powinna dalej rosnąć, przede wszystkim dzięki systematycznej poprawie realnych wynagrodzeń. Choć istotna część wzrostu dochodów gospodarstw domowych nadal trafia do oszczędności, to wraz z oczekiwanym dalszym spadkiem stóp procentowych w 2026 roku skłonność do oszczędzania może się stopniowo obniżać, co będzie sprzyjać wydatkom konsumpcyjnym. Konsumpcja pozostanie kluczowym motorem wzrostu PKB, a w połączeniu ze wzrostem inwestycji wspieranych napływem funduszy unijnych tworzy to warunki do solidnego wzrostu gospodarczego w 2026 roku” – skomentował Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

