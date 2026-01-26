Drewno opałowe będzie drożeć

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego drewno wykorzystuje około 20 proc. gospodarstw, co w praktyce oznacza, że nadal jest ono istotnym elementem krajowego miksu grzewczego.

Na początku 2026 roku obowiązywały stawki ustalone w połowie 2025 roku, a ceny zależały głównie od gatunku i regionu. Za drewno iglaste, takie jak sosna czy świerk, płacono 150–200 zł za metr sześcienny, za brzozę, klon i inne lżejsze gatunki liściaste 180–250 zł, natomiast za twarde drewno liściaste, w tym buk, dąb i grab, co najmniej 270 zł za metr sześcienny.

Cenniki aktualizowane są zazwyczaj dwa razy w roku, w styczniu i w połowie roku, dlatego kolejne zmiany mogą pojawić się przy następnej aktualizacji. Leśnicy zwracają uwagę, że wielu odbiorców wciąż kupuje opał na ostatnią chwilę, mimo że sezonowanie drewna przez 2–3 lata znacząco poprawia jego jakość i efektywność spalania.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

