Zwolnienia grupowe przyśpieszają. W tym mieście padł rekord

Rok 2025 okazał się rekordowy pod względem liczby zwolnień grupowych, które do urzędów pracy zgłoszono w Polsce. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez „Rzeczpospolitą”, liczba zwolnionych pracowników przekroczyła 97,6 tys., co stanowi najgorszy wynik od czasów globalnego kryzysu finansowego z lat 2008–2009. W porównaniu z rokiem 2024, liczba zwolnionych była trzykrotnie wyższa. Kolejne dane GUS potwierdzają wzrost bezrobocia w Polsce.

Czasy Tuska, czasy zwoleń grupowych

Dziennik „Rzeczpospolita” zwrócił uwagę we wtorkowym wydaniu, że rok 2025 był rekordowy pod względem zwolnień grupowych: zgłoszono ich do urzędów pracy ponad 97,6 tys., najwięcej od globalnego kryzysu finansowego z lat 2008–2009 i trzy razy tyle, ile w 2024 r.

Po pierwsze zwolnienia grupowe w Poczcie Polskiej. „Ogłoszono zwolnienia 46 tys. osób” - podkreśla gazeta.

W 2025 roku kolejne firmy ogłosiły zwolnienia grupowe, tak jak PKP Cargo, meblarski gigant Black Red White, Beko, Henkel czy eksporter Eko-Okna.

Echem odbiła się fala zwolnień w centrach usług wspólnych m.in. Fujitsu Technology Solutions, HSBC, Heinekena i Shella, która dotknęła Kraków.

Bezrobocie rośnie. Nie da się już zakłamywać rzeczywistości

Stopa bezrobocia w grudniu 2025 r. wyniosła 5,7 proc., wobec 5,6 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.

Rośnie liczba bezrobotnych

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w grudniu 887,9 tys. wobec 873,6 tys. miesiąc wcześniej.

Liczba bezrobotnych osób w Polsce w 2025 roku / autor: Na podstawie danych GUS

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 93,6 tys. wobec 93,0 tys. poprzednio.

pap, jb

