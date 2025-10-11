Fala zwolnień grupowych. Zagrożonych aż 77 tys. osób

Sytuacja na rynku pracy w Polsce staje się coraz bardziej napięta. Z danych GUS wynika, że ponad 77 tys. pracowników w Polsce może wkrótce stracić pracę. Plany redukcji zatrudnienia w najbliższych miesiącach zgłosiło aż 156 dużych przedsiębiorstw. Które branże są najbardziej zagrożone?

Zwolnienia dotyczą zarówno sektora publicznego (m.in. PKP Cargo czy Poczta Polska), jak i prywatnego. Przykładem może być likwidacja kilku hal sieci handlowej Makro Cash and Carry czy redukcje w koncernie Fujitsu. Takie ruchy znacząco wpływają na lokalne społeczności.

Duża niepewność w Krakowie

Według informacji RMF FM, miastem, które szczególnie mocno odczuwa skutki zwolnień grupowych jest Stolica Małopolski. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2025 roku zgłoszono tam plany redukcji 3903 miejsc pracy. Najbardziej narażone są branże technologiczne, takie jak IT, ale również księgowość i obsługa klienta. Znaczne cięcia planują także Shell Polska i Heineken, co budzi obawy o przyszłość lokalnych rynków pracy.

Wysokie koszty pracy i kredytów

Jednym z powodów tej sytuacji są wysokie koszty pracy w Polsce, które skłaniają międzynarodowe firmy do relokacji działalności. Dodatkowo, do pogłębiania się problemu przyczyniają się: wzrost automatyzacji, rozwój sztucznej inteligencji oraz rosnące koszty energii i kredytów. Choć na razie sytuacja wydaje się dość stabilna, to rosnąca liczba zwolnień może zwiastować poważniejsze trudności w przyszłości.

Źródło: RMF FM

Oprac. GS

