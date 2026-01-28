Zmowa-gigant? Przeszukania w hurtowniach RTV i AGD

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowanie w sprawie możliwych nielegalnych porozumień ograniczających konkurencję na rynku IT, RTV i AGD - poinformował w środę UOKiK. Odbyły się przeszukania w trzech największych hurtowniach tego sprzętu i siedzibie jednego z producentów.

UOKiK poinformował, że otrzymał sygnały „wskazujące na możliwość zawarcia porozumień ograniczających konkurencję przy sprzedaży sprzętu elektronicznego”. Zmowy mogły dotyczyć wielu popularnych produktów IT, RTV i AGD, np. komputerów, laptopów, telewizorów, pralek, lodówek, kuchenek, odkurzaczy, suszarek do włosów.

„Sprawa może mieć bardzo szeroki zakres, obejmując urządzenia wielu marek. Analizujemy obszerny materiał dowodowy zebrany w trakcie przeszukań” - wskazał prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny / autor: materiały prasowe UOKiK

Przeszukania w hurtowniach i u producenta

Urząd przekazał, że za zgodą sądu i w asyście policji odbyły się przeszukania w siedzibach trzech największych hurtowych dystrybutorów sprzętu AGD, RTV i IT w Polsce: AB, Action i GT Group Tomaszek, a także u jednego z producentów - Beko.

„Podejrzewana zmowa mogła obejmować przedsiębiorców na różnych szczeblach obrotu, czyli producentów i importerów, dystrybutorów hurtowych oraz sprzedawców detalicznych, w tym duże elektromarkety i sklepy internetowe” - podał urząd.

Nie postawiono jeszcze nikomu zarzutów

Jak zaznaczono w komunikacie UOKiK, postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom.

„Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, Prezes Urzędu rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy. Menadżerom odpowiedzialnym za zawarcie zmowy grozi z kolei kara do 2 mln zł” - poinformował UOKiK.

UOKiK wskazał, że dotkliwych sankcji za udział w zmowie można uniknąć dzięki programowi łagodzenia kar (tzw. leniency). Daje on przedsiębiorcy uczestniczącemu w nielegalnym porozumieniu oraz menadżerom odpowiedzialnym za zmowę szansę obniżenia, a niekiedy uniknięcia kary pieniężnej. **Można z niego skorzystać pod warunkiem współpracy w charakterze „świadka koronnego” z Prezesem UOKiK oraz dostarczenia dowodów lub informacji dotyczących istnienia niedozwolonego porozumienia.

Urząd przypomniał, że prowadzi program pozyskiwania informacji od anonimowych sygnalistów, którym zapewnia całkowitą anonimowość, również wobec UOKiK.

PAP, sek

