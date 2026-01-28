Ataki na GPS – tak Rosja torpeduje światową żeglugę
Rosja naraża statki na kolizje i inne katastrofy poprzez zagłuszanie systemów nawigacyjnych – ostrzegło 14 państw położonych nad Morzem Bałtyckim i Północnym, w tym Polska, w liście do Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).
Rosja zakłóca krytyczne dla bezpieczeństwa sygnały GPS, powodując wypadki i narażając statki na całym świecie na niebezpieczeństwo - ostrzegli sygnatariusze listu, o którym poinformował w środę brytyjski dziennik „The Times”.
Państwa te wezwały też wszystkie kraje i organy morskie, by uznały zagłuszanie sygnałów GPS i nadawanie fałszywych sygnałów za zagrożenie oraz zaczęły opracowywać alternatywne systemy, które mogłyby być wykorzystywane w przypadku zagłuszania sygnałów przez Rosję.
Jak podał „The Times”, z raportu brytyjskiego Królewskiego Instytutu Nawigacji (RIN) wynika, że do najczęstszych metod zakłócania należą zagłuszanie (blokowanie lub zagłuszanie sygnałów satelitarnych, aby statki nie mogły określić pozycji) i/lub fałszowanie, czyli nadawanie fałszywych sygnałów satelitarnych.
Zakłócanie GPS i flota cieni uderzają w bezpieczeństwo żeglugi
Rosyjska flota cieni korzysta głównie z niewystarczająco ubezpieczonych starych tankowców, które są powiązane z fałszywymi sygnałami satelitarnymi i innymi formami zakłóceń - podkreślił dziennik, przypominając, że rosyjski tankowiec Eventin, który w grudniu na wodach niemieckich stracił zdolność manewrowania.
Ivana-Maria Carionni-Burnett, kapitan statku i przedstawiciel RIN, powiedziała, że zagrożenia nie da się zlikwidować tradycyjnymi technikami nawigacyjnymi.
To już nie są odosobnione incydenty. Stanowią realne zagrożenie dla życia, ludzi, mienia i środowiska – powiedziała.
Państwa podpisane pod listem do IMO, powołując się na Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza, zaznaczyli, że statki samowolnie zmieniające banderę mogą być traktowane jako „jednostki bez przynależności państwowej”. Takie podejście zapewni państwom europejskim większe możliwości działania, w tym poprzez kontrolowanie i zatrzymywanie tankowców zmieniających banderę lub nieposiadających wymaganych dokumentów - przekazał portal Media24.
List do IMO skierowały: Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwecja i Wielka Brytania.
