Zmowa cenowa. Rolnicy przepłacali przez 11 lat!

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 170 mln złotych kar na sześć spółek za wieloletnią zmowę przy sprzedaży maszyn rolniczych marki Claas [Klas]. Według ustaleń urzędu, spółka Claas Polska sterowała dzieleniem rynku i ustalaniem cen, pilnując żeby dealerzy nie konkurowali między sobą. Zmowa trwała od 2011 do 2023 roku i uniemożliwiała rolnikom zakup maszyn w uczciwych, konkurencyjnych cenach. Dealerzy mieli wyznaczone terytoria i odsyłali klientów do „właściwych” sprzedawców, a sprzedaż poza ustalonym obszarem wiązała się z wypłatą rekompensat.

Najwyższą karę – ponad 71 mln zł – otrzymała spółka Claas Polska, zaś firmę Agro-as obciążono kwotą ponad czterdziestu dziewięciu milionów złotych. Pozostałe podmioty również zostały ukarane za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję. Decyzja nie jest prawomocna, a wszystkie zainteresowane podmioty mogą się odwołać.

O karach nakładanych przez UOKiK porozmawiamy dziś na naszej antenie z prezesem urzędu, Tomaszem Chróstnym, w programie „Piątka wGospodarce.pl”. Polecamy!

pap, jb

