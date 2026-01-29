Gigant chemii nie spłacił 3,9 mld zł. „Nie mamy takich środków”

Grupa Azoty Polyolefins nie spłaciła Pekao SA swoich zobowiązań wynoszących ponad 3,9 mld zł, ponieważ nie dysponuje takimi środkami - poinformowała Grupa Azoty. Spółka nadal prowadzi rozmowy z wierzycielami, by wypracować porozumienie - dodała.

16 stycznia br. Grupa Azoty przekazała, że Pekao SA jako agent kredytu postawił w stan wymagalności zobowiązania Grupa Azoty Polyolefins (GAP) wobec banków wynikające z umowy kredytów - terminowego, obrotowego i VAT z dnia 31 maja 2020 r. Bank wyznaczył spółce termin na spłatę zobowiązań przekraczających 3,9 mld zł do 23 stycznia br., związanych z realizacją projektu Polimery Police.

Trwa postępowanie układowe

„Grupa Azoty Polyolefins nie dokonała płatności wobec Pekao SA, ponieważ nie dysponuje środkami umożliwiającymi regulowanie tych zobowiązań. Brak możliwości bieżącej obsługi zadłużenia jest przyczyną prowadzenia postępowania układowego, którego celem jest uporządkowanie sytuacji finansowej spółki i uzgodnienie warunków spłaty z wierzycielami” - poinformowała PAP Grupa Azoty.

Zdaniem Grupy Azoty postawienie przez banki w stan wymagalności zobowiązań wynikających z umów kredytowych zawartych przez GAP nie wpływa na toczące się postępowanie o zatwierdzenie układu z wierzycielami.

„Proces ten jest kontynuowany zgodnie z przyjętym harmonogramem, a Grupa Azoty Polyolefins nadal prowadzi rozmowy z wierzycielami w celu wypracowania porozumienia. Wniosek o zawarcie układu nie został wycofany i w dalszym ciągu widzimy możliwość jego zawarcia” - dodała Grupa Azoty. W jej ocenie „działanie banków ma charakter formalny i może być ono podejmowane również przez innych wierzycieli w ramach obowiązujących procedur”.

Restrukturyzacja Grupy Azoty Polyolefins

19 listopada 2025 r. Grupa Azoty Polyolefins zdecydowała o restrukturyzacji w trybie postępowania układowego, by zapewnić sobie dalszą działalność operacyjną i stabilizację finansową. Restrukturyzacja zadłużenia to jeden z warunków zapisanych w niewiążącej ofercie Orlenu z października 2025 r., dotyczącej zakupu 100 proc. akcji Polyolefins. 28 listopada 2025 r. zarząd GAP złożył do Sądu Rejonowego w Szczecinie wniosek o ogłoszenie upadłości, jednocześnie zawnioskował o wstrzymanie jego rozpoznania do momentu złożenia wniosku o zatwierdzenie układu albo do dnia prawomocnego umorzenia postępowania o zatwierdzenie układu.

Bank Pekao SA poinformował jednak w połowie stycznia br. GAP, że na 23 stycznia 2026 r. wszystkie kredyty, wraz z naliczonymi odsetkami oraz wszystkimi innymi kwotami naliczonymi lub zaległymi na podstawie dokumentów finansowych (łącznie z zaległymi zobowiązaniami), zostaną uznane za wymagalne. Pekao SA zażądał spłaty zobowiązań finansowych GAP wynikających z umowy kredytu do 23 stycznia 2026 r.

Azoty wskazały, że umowa kredytu dotyczy projektu Polimery Police realizowanego w formule project finance oraz dokumentacji transakcyjnej i pozostają bez regresu w stosunku do sponsorów projektu, w tym Grupy Azoty, z zastrzeżeniem pożyczki wsparcia do łącznej kwoty 105 mln euro, której Grupa Azoty razem z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police udzieliła GAP w 2020 r.

Spór z koreańskim wykonawcą instalacji do produkcji propylen

Wiosną 2015 r. ówczesny zarząd Grupy Azoty podjął decyzję o budowie w zakładach chemicznych w Policach instalacji do produkcji propylenu o wydajności ok. 400 tys. ton. Miała być gotowa w 2019 r. Wartość inwestycji szacowano wówczas na niecałe 1,7 mld zł.

Do października 2024 r. instalacja wyprodukowała 200 tys. ton polipropylenu. Koszt całego projektu szacowano wtedy na 7,2 mld zł. W sierpniu 2025 r. GAP zerwał umowę z generalnym wykonawcą projektu, Hyundai Engineering, naliczając 111 mln euro kary umownej.

Pod koniec grudnia 2025 r. Grupa Azoty Polyolefins złożyła w Centrum Arbitrażu Międzynarodowego przy Austriackiej Izbie Handlowej w Wiedniu pozew w postępowaniu arbitrażowym przeciwko Hyundai Engineering. Pozew obejmuje roszczenia o łącznej wartości do 2,98 mld euro, wnikające – według spółki – z niewywiązania się wykonawcy z obowiązków umownych, co skutkowało brakiem ukończenia projektu.

Wcześniej Grupa Azoty informowała, że Grupa Azoty Polyolefins otrzymała pozew od Hyundai Engineering dotyczący projektu Polimery Police. W złożonym pozwie Hyundai Engineering dochodzi roszczeń wobec grupy Azoty Polyolefins, takich jak m.in.: stwierdzenia, że Hyundai Engineering w sposób zgodny z prawem odstąpił od umowy, wraz z wynikającymi z tego faktu zobowiązaniami, oraz stwierdzenia, że Hyundai Engineering jest uprawniony do przedłużenia terminu ukończenia projektu w okresie opóźnienia projektu od daty gotowości do uruchomienia w dniu 28 lutego 2023 r.

PAP, sek

