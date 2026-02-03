Odkryto nowe źródło energii. Przełomowe badanie

Nowe technologie opracowane z myślą o wydobyciu ropy i gazu mogą pozwolić na wykorzystanie ciepła wnętrza Ziemi, prawie w każdym miejscu planety - uznali naukowcy. Podejście to ma pomóc w przejściu z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii.

Według ekspertów ze Stanford University tzw. ulepszone systemy geotermalne (ang. enhanced geothermal systems – EGS) mogą odegrać ważną rolę w okresie przechodzenia świata z wykorzystania węgla, ropy i gazu na odnawialne źródła energii. Mogą też pomóc w zasilaniu nowych centrów danych - dzięki zdolności do ciągłego dostarczania prądu.

ESG

„EGS to obiecująca, czysta i odnawialna technologia, która może współpracować z energetyką wiatrową, słoneczną i wodną oraz z magazynami energii, pomagając zasilać świat we wszystkich zastosowaniach. Dzięki temu zwiększa bezpieczeństwo energetyczne, a jednocześnie eliminuje zanieczyszczenia powietrza związane z produkcją energii oraz globalne ocieplenie – przy niskich kosztach” - mówi prof. Mark Jacobson, główny autor badania opisanego na łamach „Cell Reports Sustainability”.

Co trzeba zrobić? Jak dziala taka technologia

Naukowcy wyjaśniają, że konwencjonalne elektrownie geotermalne są ograniczone do obszarów wulkanicznych i stref granic płyt tektonicznych, gdzie ciepło podziemne jest łatwo dostępne. Natomiast EGS wymaga wykonania odwiertów na głębokość od trzech do ośmiu kilometrów, wtłaczania płynu w celu spękania skał, a następnie wypompowywania ogrzanego płynu na powierzchnię.

Wyliczenia

Według przedstawionych wyliczeń, gdyby EGS dostarczało 10 proc. energii, moc lądowych elektrowni wiatrowych mogłaby spaść o 15 proc., słonecznych – o 12 proc., a pojemność gromadzących prąd baterii – o 28 proc. Zapotrzebowanie na teren spadłoby z 0,57 proc. do 0,48 proc., co miałoby szczególne znaczenie dla krajów o niewielkiej powierzchni czy dużej gęstości zaludnienia, takich jak Singapur, Tajwan czy Korea Południowa.

Nieprawdopodobne odkrycie

Badanie wykazało także, że czysta, odnawialna energia radykalnie obniża koszty, niezależnie od tego, czy w energetycznym miksie uwzględniono EGS.

Koszty spadają o 60 proc.!

W obu scenariuszach roczne koszty energii spadają o około 60 proc. w porównaniu z utrzymaniem dotychczasowego wykorzystania paliw kopalnych. Gdy do rachunku wliczy się koszty zdrowotne i klimatyczne - takie jak choroby związane z zanieczyszczeniem powietrza oraz wzrost poziomu mórz - łączne koszty społeczne zmniejszają się o około 90 proc. Jednocześnie, według analizy, wykorzystanie EGS praktycznie nie podnosi kosztów systemów prądotwórczych.

Szansa na powstanie milionów miejsc pracy

Przejście na energię w pełni odnawialną oznaczałoby także powstanie milionów miejsc pracy. W wariancie globalnego systemu opartego wyłącznie na OZE, z uwzględnieniem EGS, badanie prognozuje 24 mln netto nowych, długoterminowych etatów na świecie. To nieco mniej niż 28 mln miejsc pracy w scenariuszach zakładających wyłącznie odnawialne źródła energii bez EGS, co wynika z mniejszego zapotrzebowania na inwestycje budowlane w energetyce wiatrowej, słonecznej i w magazynach energii, gdy wykorzystuje się EGS.

Zatwierdzona w USA!

Technologia ta wiąże się jednak z pewnymi wyzwaniami – przyznają badacze. Koszty EGS wciąż się kształtują, choć amerykański Departament Energii prognozuje, że do 2035 roku mogą one znacząco spaść. Pierwsza duża elektrownia EGS w Stanach Zjednoczonych - obiekt o mocy 2 gigawatów w stanie Utah – została zatwierdzona dopiero w październiku 2024 roku.

Dzięki poprawie szybkości wierceń, koszty tej technologii szybko spadają – podkreśla prof. Jacobson.

Kiedy powstanie?

„Takie tempo pozwala realizować projekty EGS w krótkim czasie, w przeciwieństwie do energetyki jądrowej, gdzie okres od planowania do uruchomienia wynosi na świecie od 12 do 23 lat. Co więcej, w odróżnieniu od atomu, EGS nie niesie ryzyka proliferacji broni, awarii typu stopienie rdzenia, wycieków ze składowisk odpadów promieniotwórczych ani zwiększonego ryzyka raka płuc związanego z podziemnym wydobyciem uranu” – dodaje.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

pap, jb

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Złoto: gwałtowna korekta po historycznym rajdzie

Oto jak Polacy zadłużyli się na 226 mld zł!

Senator Bierecki: bardzo niepokojące informacje o KSeF

»»Zatrważające dane! Liczba ludności Polski kurczy się dramatycznie! – oglądaj „Piatkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24