Awaria w znanym banku. "Twoje środki są bezpieczne"

Alior Bank zmaga się z poważną awarią, która dotknęła jego system bankowości elektronicznej. Klienci skarżą się na problemy z dostępem do usług online, a także z funkcjonowaniem aplikacji mobilnej. Bank przyznał się do kłopotów, zapewniając, że środki na kontach są bezpieczne.

Systemy i aplikacje Alior Mobile, Alior Online, Alior Business, Alior Business Mobile i BusinessPro są obecnie niedostępne - poinformował bank w komunikacie.

Bank poinformował na swoim Facebooku, że występują problemy z dostarczaniem kodów SMS do zatwierdzania transakcji. Dodatkowo, kontakt z infolinią oraz obsługa w placówkach banku mogą być utrudnione.

Pracujemy nad rozwiązaniem problemu i przywróceniem prawidłowego działania systemów - poinformowano.

Telefon

„Jeśli chcesz zastrzec kartę, prosimy o kontakt pod numerem 22 515 31 50. Chcemy podkreślić, że Twoje środki są całkowicie bezpieczne” - dodano.

Bank przeprasza za niedogodności.