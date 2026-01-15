Podwójnie księgowali, teraz zwracają

ING Bank Śląski walczy z błędem, który powoduje podwójne zaksięgowanie niektórych płatności kartą Visa - poinformował w czwartek bank. Zapewnił, że pieniądze pobrane w wyniku błędu są sukcesywnie odsyłane klientom.

„Walczymy z błędem, który spowodował podwójne zaksięgowanie (pobranie z konta) niektórych płatności Waszymi kartami Visa. W historii transakcji możecie widzieć więcej niż jedno pobranie przy wykonanej transakcji. Sukcesywnie zwracamy te pieniądze na Wasze konta” - podkreślił bank w komunikacie prasowym. Dodał, że obecnie wykonał już większość zwrotów.

Jednocześnie zaapelował, by osoby, których pieniądze nie zostały jeszcze zwrócone, zachowały cierpliwość. „Robimy wszystko, co możemy, by jak najszybciej się z Tobą rozliczyć. Nie ma potrzeby do nas dzwonić - wkrótce wszystko zostanie skorygowane” - zadeklarował bank.

Źródłem błędu księgowego problem technologiczny po stronie banku

ING Bank Śląski poinformował, że utrudnienia wynikają z problemu technologicznego po stronie banku i „nie mają związku z kwestiami bezpieczeństwa”.

Notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ING Bank Śląski jest częścią holenderskiej grupy kapitałowej ING Groep. Oferuje on produkty i usługi klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym, a Grupa ING BSK prowadzi także działalność m.in. leasingową, faktoringową, pośrednictwa i obrotu nieruchomościami oraz doradztwa i pośrednictwa finansowego za pomocą spółek zależnych. W I kwartale 2025 r. bank obsługiwał 4,62 mln klientów detalicznych oraz 575 tys. klientów korporacyjnych, a w I półroczu 2025 r. wypracował 2 mld 149 mln zł zysku wobec ponad 1,9 mld zł rok wcześniej.

PAP, sek

