Aplikacja nie działa – problemy w wielkim banku

  Opublikowano: 26 lutego 2026, 18:01

Występują utrudnienia w korzystaniu z serwisów oraz aplikacji PKO BP; karty działają bez problemu - poinformował w czwartek PKO BP. Bank pracuje nad jak najszybszym przywróceniem pełnej funkcjonalności.

Występują utrudnienia w korzystaniu z serwisów iPKO, iPKO biznes i Inteligo oraz aplikacji IKO. Karty działają bez problemu. Pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem pełnej funkcjonalności. Przepraszamy za niedogodności” - poinformował PKO BP na platformie X.

PKO BP to największy w Polsce bank uniwersalny, ma ponad 12 mln klientów. Skarb Państwa ma 29,43 proc. akcji banku.

