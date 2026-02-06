Drożej za wypłatę pieniędzy z bankomatu

Gotówka jest coraz mniej popularną formą płatności. Na korzyść transakcji gotówkowych przemawia nie tylko wygodna i łatwość dostępu do pieniędzy, ale także sklepy przystosowane do płatności kartą w kasach samoobsługowych. Chcesz szybko zapłacić i wyjść płać kartą. W 2026 roku czekają nas kolejne zmiany w tym opłat za pobieranie pieniędzy z bankomatu.

Visa i Mastercard postanowiły podwyższyć prowizje. Visa od 2010 roku pobierała 1,30 zł za każdą wypłatę – niezależnie od tego, czy klient wyciągał 50 zł czy pół miesięcznej pensji. Mastercard, od 2023 roku stosował stawkę 1,20 zł plus 0,05 proc. wartości transakcji. W przypadku BLIK-a opłata była stała: 1,20 zł.

Limit płatności gotówkowych na horyzoncie

Unia Europejska chce również wprowadzić ograniczenia dotyczące płatności gotówką, aby przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy. Od 2027 roku transakcje gotówkowe będą ograniczone do 10 tys. euro, czyli około 43 tys. zł. Każda większa transakcja będzie musiała zostać wykonana przelewem.

Coraz mniej bankomatów

W Polsce bankomaty znikają z ulic. Według najnowszych danych na koniec września 2025 roku było ich 20 404 - wskazuje Business Insider. To o 119 maszyn mniej niż w połowie ub.r. I zapowiada się że ten trend spadkowy będzie się utrzymywał.

Warto zaznaczyć, że nie ma przepisu, który regulowałby liczbę bankomatów, jakie banki mają obowiązek zapewnić klientom. Dostęp do gotówki jednak będziemy mieć, choć warto zaznaczyć, że w Polsce przeprowadzanych jest najwięcej transakcji mobilnych i internetowych. Tylko system BLIK obsłużył W ciągu roku aż 2,4 mld operacji.

150 euro prawie w każdym sklepie

Już wkrótce będzie można wypłacić pieniądze w tysiącach sklepów detalicznych w całej Unii Europejskiej. Klienci będą mogli podejść do kasy i wypłacić do 150 euro bez konieczności robienia zakupów, przy minimalnej kwocie transakcji wynoszącej 100 euro.

Źródło: Business Insider

Oprac. GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Wszyscy zostali zarażeni, nawet złoto

KSeF nie działa. Amatorszczyzna ekipy Tuska

Rolnicy palą w piecach… zbożem

»»Elektryki biją rekordy – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24