Będzie dodatkowy pas na A2! Kto wygrał przetarg?

Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad wybrała ofertę firmy Strabag na rozbudowę o dodatkowy pas autostrady A2 między podwarszawskim węzłem Konotopa a granicą województwa łódzkiego. Jak podała w piątek GDDKiA, zwycięska oferta opiewa na 601,6 mln zł.

Rozbudowa autostrady ma polegać na dobudowie dodatkowego pasa w każdym kierunku; tam gdzie pasy są dwa - będą trzy, a tam gdzie są trzy - cztery. Odcinek między węzłem Konotopa a granicą województw liczy 43 km i był podzielony w przetargu na dwie części. Oferty Strabagu dla obydwu części spełniają wymagania i mieszczą się w budżecie inwestora - zaznaczyła GDDKiA. Według Dyrekcji, w razie braku odwołań i po standardowej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, podpisanie umów z wykonawcą będzie możliwe do końca marca 2026 r.

Mapa autostrady A2 / autor: materiały prasowe GDDKiA

W przypadku niemal 50 km odcinka od węzła Łódź Północ do granicy województw łódzkiego i mazowieckiego, także podzielonego w przetargu na dwie części, trwa badanie złożonych ofert. Część wykonawców została wezwana do złożenia dodatkowych wyjaśnień, dopiero po zakończeniu pełnego, formalnego badania, będzie możliwe przygotowanie rankingów i wskazanie najkorzystniejszych ofert dla obu zadań - poinformowała GDDKiA.

