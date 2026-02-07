Uwaga! Oszustwa na „Poradnik bezpieczeństwa”

MSWiA alarmuje o próbach oszustw i wyłudzeń związanych z rządowym „Poradnikiem bezpieczeństwa”. Resort podkreśla, że publikacja jest darmowa, nie wiąże się z żadnymi kontrolami mieszkań, ani potrzebą podawania danych osobowych.

Resort spraw wewnętrznych przekazał, że docierają do niego sygnały o incydentach, w których oszuści powołują się na dystrybucję rządowego poradnika. Ministerstwo przypomina, że „Poradnik bezpieczeństwa” jest bezpłatny. Publikacja została wysłana w formie drukowanej bezpośrednio do domów, a dodatkowo jest przez cały czas ogólnodostępna online.

Jak rozpoznać próbę oszustwa?

Według MSWiA, w niektórych miejscach pojawiają się ogłoszenia o rzekomych „kontrolach mieszkań”. Zgłaszane są też przypadki domokrążców, którzy oferują sprzedaż poradnika lub proszą o dane osobowe. Wszelkie ogłoszenia o kontrolach domowych, żądania opłat czy prośby o podanie numeru PESEL w związku z poradnikiem należy traktować jako próby oszustwa. Żadna instytucja nie prowadzi inspekcji w tym zakresie, a każdy podejrzany przypadek należy zgłaszać policji – ostrzega MSWiA.

Niczego nie ujawniaj!

Resort akcentuje, że poradnik ma charakter edukacyjny. Nie nakłada na obywateli żadnych obowiązków i służy przygotowaniu na sytuacje kryzysowe oraz budowaniu odporności cywilnej. MSWiA prosi o przekazywanie ostrzeżeń dalej, zwłaszcza osobom starszym, które częściej padają ofiarą wyłudzeń.

Źródło: fakt.pl, PAP

Oprac. GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Wszyscy zostali zarażeni, nawet złoto

KSeF nie działa. Amatorszczyzna ekipy Tuska

Rolnicy palą w piecach… zbożem

»»Elektryki biją rekordy – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24