Rolnicy nie odpuszczą ministrowi Krajewskiemu

Nie będzie już spokojnych spotkań, konferencji, ani pozorowanych debat bez reakcji wsi. Rolnicy zrzeszeni w OPZZ zapowiadają otwartą ofensywę wobec Stefana Krajewskiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Ich plan jest prosty: wszędzie tam, gdzie on miał on wystąpienie publicznie, czekać będzie „komitet powitalny” złożony ze zdesperowanych gospodarzy w ciągnikach, aktywistów z transparentami i głośnych haseł. I tak ma być aż do dymisji polityka.

Pozorowany dialog

Zdaniem rolników, rząd unika realnego dialogu ze wsią, a deklaracje o rozmowach pozostają pustymi hasłami. Szczególne oburzenie wywołała nieobecność ministra Krajewskiego na Kongresie Rolnictwa RP. Kroplą, która przelała czarę goryczy stała się ustawa o tzw. aktywnym rolniku, zmieniająca zasady dopłat bezpośrednich. Producenci rolni obawiają się wzrostu biurokracji, zwłaszcza w mniejszych gospodarstwach. Choć rząd wprowadził rok przejściowy na wdrożenie nowych zapisów, to napięcie nie maleje. Protesty podsyca ignorowanie problemów wsi i narzucanie zmian bez żadnych konsultacji.

Trumna i klatka z pluszową świnią

Stanowisko rolników jest jasne: albo dymisja, albo protesty. Zapewniają, że nie będą one symboliczne. Całkiem niedawno w Siedlcach podczas spotkania ministra na uczelni wnieśli oni na aulę trumnę oraz klatkę z pluszową świnią. Całość uzupełniał baner z mocnym hasłem: „Zdrajca polskiej wsi”. To zapowiedź turbulencji, które czekają Krajewskiego podczas kolejnych publicznych wystąpień.

