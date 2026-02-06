Potężny skok cen wyrobów mlecznych

6,7 proc. – o tyle podrożały produkty mleczne na aukcji Global Dairy Trade – i to zaledwie w 24 godziny. To największe odbicie od marca 2021 roku. Najmocniej zyskały na wartości odtłuszczone mleko w proszku i mozzarella (po 10,6 proc.) oraz masło (o 8,8 proc.).

GDT jest kluczowym barometrem globalnego rynku mleka i jego przetworów. Zmiany cen na tej największej na świecie platformie sprzedażowej często przekładają się na sytuację producentów mleka. Fachowcy wskazują na powrót popytu, zwłaszcza w Chinach, ale również na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie podaż nie nadąża za zapotrzebowaniem – m.in. w Nowej Zelandii, która jest największym graczem na GDT.

Faza trwałego odbicia

Choć ceny nadal dalekie są od rekordów sprzed lat, to wyraźnie przekroczyły minima z 2025 roku, a analitycy przewidują, że rynek mleczarski może wchodzić w fazę trwałego odbicia. Wskazują na to m.in. dane międzynarodowej sieci badań mleczarskich – to bardzo istotny barometr dla globalnego rynku producentów mleka.

Barometr koniunktury

Wyniki ostatniej aukcji Global Dairy Trade traktowane są właśnie jako swoisty barometr dla całego światowego rynku – jeśli ceny idą w górę tutaj, to zazwyczaj wkrótce widać to również w skupach mleka w wielu krajach na świecie.

Wspomniany wcześniej wzrost o 6,7 proc. oznacza, że sprzedano ponad 24 tys. ton produktów, osiągając ważoną średnią cenę na poziomie 3,83 tys. dol. za tonę. Co warte podkreślenia – mamy do czynienia już z trzecią pod rząd aukcją na plusie – wcześniejsze wzrosty wynosiły 1,5 i 6,3 proc.

Źródło: agronews.com.pl; Oprac. GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Wszyscy zostali zarażeni, nawet złoto

KSeF nie działa. Amatorszczyzna ekipy Tuska

Rolnicy palą w piecach… zbożem

»»Elektryki biją rekordy – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24