Sektor mleczarski na granicy. Nie wszyscy przetrwają

Dwie mleczarnie z tradycjami kończą działalność, a ponad 150 pracowników straci zatrudnienie. Mimo prób ratowania zakładów poprzez przejęcia i reorganizację, zapadły decyzje o wygaszeniu produkcji i zwolnieniach grupowych. Sprawę dodatkowo komplikuje prokuratorskie śledztwo dotyczące możliwych nieprawidłowości finansowych.

Spółdzielnia mleczarska Rokitnianka w Szczekocinach zakończy działalność produkcyjną po ponad 80 latach. Zakład powstał w 1946 roku i przez dekady był jednym z filarów lokalnego przetwórstwa mleka, dostarczając wyroby mieszkańcom regionu.

Przejęcie przez Polmlek nie uratowało zakładu

Latem 2024 roku Rokitnianka została przejęta przez dużą grupę przetwórczą Polmlek. Jak podaje Money.pl, nowy właściciel zdecydował jednak o wygaszeniu produkcji w Szczekocinach. Zakład nie został utrzymany w stanie działalności, a decyzja inwestora oznacza bezpośrednie konsekwencje dla 89 pracowników, którzy zostaną objęci zwolnieniami grupowymi.

Skup mleka pozostanie, produkcja zniknie

Według informacji Radia Eska, przedstawiciele Polmleku zapewniali, że rolnicy dostarczający mleko nie stracą odbiorcy. Surowiec ma być nadal skupowany i przetwarzany w innych zakładach grupy. Sama produkcja w Szczekocinach zostanie jednak definitywnie wygaszona, co oznacza koniec wieloletniej tradycji mleczarskiej w tej miejscowości.

Śledztwo prokuratorskie w tle

Równie dramatyczna sytuacja dotyczy myszkowskiej mleczarni. W jej przypadku w tle pojawia się postępowanie prokuratorskie dotyczące możliwych nieprawidłowości finansowych. Jak informuje Fakt.pl, od maja 2025 roku Prokuratura Okręgowa w Częstochowie prowadzi śledztwo w sprawie podejrzenia przywłaszczenia ponad 680 tys. zł przez pracownicę pełniącą funkcję księgowej. Według ustaleń śledczych proceder mógł trwać nawet około 20 lat.

Niepewna przyszłość

Łącznie w wyniku zamknięcia obu mleczarni pracę straci ponad 150 osób. Dla lokalnych społeczności to nie tylko osobiste dramaty pracowników, ale także kolejny sygnał głębokich zmian zachodzących w sektorze przetwórstwa spożywczego i na rynku pracy w regionie.

Źródło: money.pl, Radio Eska, Fakt.pl; oprac. GS

