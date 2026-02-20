Rewolucja w segregacji śmieci. Kolejny worek

Kolejna frakcja w segregacji odpadów już obowiązuje. Własne, pomarańczowe worki przypisano tekstyliom. Sprawdź co można do nich wrzucać, bo nawet jedna pomyłka może słono kosztować. Istotne jest to, że nowe przepisy nie będą z automatu obowiązywać w każdej gminie.

W polskim systemie gospodarowania odpadami pojawiła się nowa frakcja selektywnej zbiórki – odpady tekstylne. To efekt wspólnej polityki Unii Europejskiej oraz zmian w krajowych przepisach, które zakazują wyrzucania zużytej odzieży, obuwia i innych tekstyliów do pojemników na odpady zmieszane. Tekstylia muszą być od tej pory zbierane selektywnie.

Pomarańczowy worek – rozwiązanie lokalne

Choć obowiązek segregacji tekstyliów dotyczy całego kraju, pomarańczowe worki nie zostały wprowadzone wszędzie. To rozwiązanie zależne od decyzji lokalnych samorządów, które szukają wygodnych sposobów na odbiór tej problematycznej frakcji bezpośrednio od mieszkańców. Celem zmian jest ograniczenie porzucania odzieży w przestrzeni publicznej, zmniejszenie liczby nielegalnych wysypisk oraz zwiększenie poziomu recyklingu materiałów, które mogą zostać ponownie wykorzystane.

Gdzie nowy system już działa?

Pomarańczowe worki funkcjonują m.in. w takich miejscowościach jak Ustroń, Grójec, Siedlce czy Sejny. W tych gminach tekstylia są odbierane spod posesji zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów segregowanych. Worek ten przeznaczony jest wyłącznie na odpady włókiennicze, które dotychczas sprawiały mieszkańcom najwięcej problemów.

Co można wrzucać do pomarańczowego worka

Do worków na tekstylia trafiają m.in.:

►zużyta i niepotrzebna odzież (koszule, spodnie, swetry, kurtki),

►bielizna, skarpetki, rękawiczki, czapki i szaliki,

►obuwie (buty, kapcie, kalosze),

►koce, narzuty, pościel i ręczniki,

►obrusy, zasłony oraz firany,

►ścierki materiałowe,

►pluszowe zabawki,

►galanteria skórzana (torebki, paski, portfele czy plecaki).

Warunkiem jest to, aby wszystkie tekstylia były suche i czyste. Mokre, spleśniałe lub silnie zabrudzone materiały mogą uniemożliwić ich dalsze przetwarzanie.

PSZOK-i nadal pozostają opcją

Wprowadzenie pomarańczowych worków nie eliminuje Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. PSZOK-i wciąż przyjmują odpady tekstylne bezpłatnie – zwłaszcza w gminach, które nie zdecydowały się na workowy system odbioru lub wymagają oddawania tej frakcji wyłącznie w punktach zbiórki.

Błędy w segregacji mogą kosztować

Nowa frakcja oznacza również większą kontrolę. Pomarańczowy worek musi zawierać wyłącznie tekstylia – wrzucanie do niego innych odpadów jest traktowane jako nieprawidłowa segregacja. Jak informuje Forsal.pl, samorządy mają prawo sprawdzać zawartość worków, a w przypadku uchybień stosować sankcje przewidziane w lokalnych regulaminach. Może to oznaczać m.in. podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami.

Sprawdź zasady w swojej gminie

Ponieważ pomarańczowe worki są rozwiązaniem lokalnym, przed ich użyciem warto upewnić się, czy dana gmina faktycznie je wprowadziła i jakie szczegółowe zasady obowiązują mieszkańców. Tam, gdzie worki jeszcze nie funkcjonują, tekstylia należy oddawać do PSZOK-ów lub innych punktów zbiórki wskazanych przez samorząd.

