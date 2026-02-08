Premier zagrała va banque i zgarnęła całą pulę

Rządząca Partia Liberalno-Demokratyczna (PLD) pod wodzą premier Sanae Takaichi wygrała niedzielne wybory do Izby Reprezentantów, czyli izby niższej parlamentu Japonii – wynika z sondażu exit poll telewizji NHK. Ugrupowanie może zdobyć od 274 do 328 mandatów w 465-osobowym parlamencie, odzyskując samodzielną większość, utraconą w 2024 r.

Zgodnie z analizą japońskiego nadawcy publicznego, wynik ten oznacza, że konserwatywna PLD samodzielnie przekroczy próg 261 mandatów, gwarantujący tzw. absolutną stabilną większość.

Nowa koalicja będzie mogła zmienić konstytucję

Wraz z nowym koalicjantem, prawicową Japońską Partią Innowacji (JPI), obóz rządzący może łącznie liczyć na ponad 310 miejsc. Taka przewaga pozwala na swobodne procedowanie kluczowych ustaw oraz inicjowanie zmian w pacyfistycznej konstytucji kraju. Przed rozwiązaniem parlamentu blok ten miał 198 mandatów.

Wyniki są natomiast dotkliwą porażką dla opozycyjnego Sojuszu Reform Centrowych. Blok ten, powstały z połączenia partii Komeito (byłego koalicjanta PLD) z Konstytucyjną Partią Demokratyczną Japonii (KPDJ), skurczy się w bardzo znaczący sposób - ze 172 do maksymalnie 91 mandatów.

Frekwencja o godz. 18 czasu lokalnego (godz. 10 czasu polskiego), na dwie godziny przed zamknięciem lokali wyborczych, wyniosła około 26 proc., co oznacza spadek w porównaniu do poprzedniego głosowania. W niedzielę panowały niekorzystne warunki atmosferyczne, zwłaszcza w północnych regionach kraju, dotkniętych największymi od lat opadami śniegu.

Premier zagrała va banque

64-letnia Takaichi, pierwsza kobieta na stanowisku premiera Japonii, zarządziła nietypowe „zimowe wybory” zaledwie trzy miesiące po objęciu władzy. Był to ryzykowny ruch po rozpadzie 26-letniej koalicji rządowej. Premier postawiła wszystko na jedną kartę, zapowiadając dymisję w przypadku braku większości.

Sukces wyborczy daje jej silny mandat do realizacji programu, który zakłada zdecydowane zwiększenie wydatków na zbrojenia oraz zaostrzenie prawa imigracyjnego, mimo napiętych relacji z Chinami.

Krzysztof Pawliszak (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Kłopotliwa rewolucja w bioodpadach

Pellet jest, ale tylko z importu z… Niemiec. Przypadek?

Kiedy i jak przyjmować witaminę D?

»»Zielony Ład grobem gospodarek UE! – oglądaj w telewizji wPolsce24