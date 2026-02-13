PIT-y już tuż-tuż

Od 15 lutego będzie można składać rozliczenia podatkowe za 2025 r. – poinformowało Ministerstwo Finansów w piątkowym komunikacie. Resort przypomniał, że zeznania podatkowe można złożyć za pośrednictwem usługi Twój e-PIT.

15 lutego 2026 r. rozpocznie się okres rozliczeń PIT za ubiegły rok. Resort podkreślił, że zeznania można złożyć za pośrednictwem usługi Twój e-PIT, która jest dostępna zarówno przez stronę internetową e-Urząd Skarbowy, jak i aplikację mobilną e-Urząd Skarbowy.

Twój e-PIT dla osób fizycznych i przedsiebiorców

„Od 15 lutego 2026 r. w usłudze Twój e-PIT na podatników będą czekać zeznania podatkowe za 2025 rok, wypełnione na podstawie danych, które posiada KAS. W przygotowanych zeznaniach uwzględnione będą m. in. informacje od płatników, w tym również zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku życia, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów, dla osób powracających z zagranicy, odliczenia z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych” – czytamy w komunikacie MF.

Resort dodał, że w usłudze Twój e-PIT dostępne będą zeznania podatkowe zarówno osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorców. Oznacza to, że w usłudze resortu podatnicy znajdą wstępnie wypełnione formularze PIT-37, PIT-38, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, a także oświadczenia PIT-OP i informacje PIT-DZ.

Kto składa jaki PIT?

PIT-37 składają osoby, które uzyskały przychody m.in. z umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, z emerytur i rent. PIT-38 składają osoby, które uzyskały przychody kapitałowe, a PIT-28 to formularz dla tych podatników, którzy rozliczają przychody z najmu, w tym uzyskiwane z działalności gospodarczej, a także ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, opodatkowanej ryczałtem. PIT-36 jest formularzem dla osób rozliczających m.in. przychody z rent i emerytur zagranicznych, z działalności nierejestrowej, również z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych, zaś PIT-36L składają osoby rozliczające przychody z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym. Oświadczenie PIT-OP składają osoby, które osiągnęły wyłącznie przychody z tytułu rent i emerytur na podstawie jednego rozliczenia PIT-40A, a informacje PIT-DZ dotyczą danych dzieci uprawniających do skorzystania z ulgi i są składane przez osoby, które korzystają z ulgi dla rodzin 4+ (z co najmniej czworgiem dzieci – PAP).

Resort poinformował także, że w ramach wstępnie wypełnionych formularzy podatkowych zostaną uwzględnione ulga na dzieci, ulga dla osób do 26 roku życia, ulga dla pracujących seniorów (jeśli została wykazana w informacji od płatnika na podstawie złożonego oświadczenia), ulga na powrót i ulga dla rodzin 4+ (w oby przypadkach ulgi zostaną uwzględnione, jeśli zostały wykazane w informacji od płatnika na podstawie złożonego oświadczenia). Pozostałe przysługujące ulgi i odliczenia należy samemu wskazać podczas rozliczenia w systemie.

„Do 30 kwietnia 2026 r. podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2025 r., to z upływem 30 kwietna zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań” – podało MF w komunikacie. – „Zeznania PIT-28, PIT-36 i PIT-36L nie będą automatycznie akceptowane w usłudze Twój e-PIT. Podatnik musi je uzupełnić i zaakceptować” – dodało.

Jak skorzystać z usługi Twój e-PIT?

Resort przypomniał, że do usługi Twój e-PIT można się zalogować za pomocą:

► aplikacji mObywatel,

► e-Dowodu,

► bankowości elektronicznej,

► profilu zaufanego znajdujących się w login.gov.pl.

Dodał, że użytkownicy aplikacji mobilnej e-US mogą się do niej logować np. PIN-em. Usługa jest dostępna całą dobę.

„Zeznanie podatkowe w formie elektronicznej można też złożyć korzystając z formularzy online pozwalających pełnomocnikom składać deklaracje w imieniu mocodawców. Formularze online są dostępne w e-Urzędzie Skarbowym, gdzie nie wymagają podpisu, a także na stronie podatki.gov.pl – bez konieczności logowania. Deklarację PIT można także wypełnić w formie papierowej i wysłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym” – podało Ministerstwo Finansów. – „Podatnicy, którzy rozliczą się elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT, otrzymają zwrot podatku w terminie do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy” - podało również.

Resort podkreślił, że podatnicy, którzy skorzystają z usługi Twój e-PIT, a będą musieli dopłacić podatek, będą mogli zapłacić na mikrorachunek podatkowy. W przypadku gdy zeznanie, z którego wynika podatek do zapłaty, zostanie zaakceptowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT, urząd skarbowy w terminie miesiąca od dnia automatycznej akceptacji zeznania (30 kwietnia 2026 r.), wyśle podatnikowi informację o kwocie podatku do zapłaty.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Samochody będą „donosić” na właścicieli?

Unia dwóch prędkości, czyli wstęp do superpaństwa

Mec. Wąsowski o nowelizacji ustawy o KSC: piękne hasła maskują brutalną rzeczywistość proceduralną!

»»Unia dwóch prędkości coraz bliżej! – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24