Czy małe firmy zyskają dwa lata oddechu od KSeF?

Grupa parlamentarzystów PiS i koła poselskiego Demokracja Bezpośrednia złożyła właśnie projekt ustawy, który zakłada radykalne przesunięcie terminów obowiązkowego KSeF dla najmniejszych firm – pisze portal wPolsce24.tv.

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości i Koła Poselskiego DB złożyła projekt nowelizacji ustawy o VAT, który ma uchronić najmniejsze polskie firmy przed „cyfrowym szokiem”. Kluczowa zmiana zakłada, że mikroprzedsiębiorcy mogliby wystawiać faktury w formie papierowej lub elektronicznej (na starych zasadach) aż do 31 grudnia 2027 roku. Oznacza to, że obowiązkowy KSeF wszedłby dla nich w życie dopiero od 1 stycznia 2028 roku - podaje wPolsce24.tv.

»» O kontrowersjach wokół KSeF czytaj tutaj:

Senator Bierecki: bardzo niepokojące informacje o KSeF

KSeF nie działa. Amatorszczyzna ekipy Tuska

Prof. Witold Modzelewski o KSeF: Absurdu naprawić się nie da

Dlaczego wnioskodawcy chcą zmian? „Grozi nam chaos”

W uzasadnieniu projektu czytamy o obawach dotyczących wydolności systemu i kondycji finansowej małych firm. Autorzy wymieniają następujące argumenty:

►Wysokie koszty: Wdrożenie KSeF to dla mikrofirm poważne obciążenie finansowe związane z nowym oprogramowaniem i szkoleniami.

►Ryzyko upadłości: Dla wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych starszych lub przywiązanych do tradycyjnych form rozliczeń, nowy obowiązek mógłby stać się impulsem do zamknięcia działalności.

►Wydolność systemu: Wnioskodawcy przypominają, że przy rejestracji zaledwie 150 tys. firm dochodziło do obciążeń, a docelowo system musi przyjąć kolejne dwa miliony podmiotów.

„To czas, w którym system okrzepnie, duże i średnie firmy do niego przywykną, a ci najmniejsi będą mieli możliwość spokojnie się przygotować” – czytamy w uzasadnieniu.

»» Więcej o inicjatywie w sprawie KSeF czytaj na portalu wPolsce24.tv w publikacji Przełom w KSeF? Do Sejmu trafił projekt odraczający obowiązek dla mikrofirm!

Oprac. Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Samochody będą „donosić” na właścicieli?

Unia dwóch prędkości, czyli wstęp do superpaństwa

Mec. Wąsowski o nowelizacji ustawy o KSC: piękne hasła maskują brutalną rzeczywistość proceduralną!

»»Unia dwóch prędkości coraz bliżej! – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24