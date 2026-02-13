Saldo obrotów bieżących wciąż ujemne

W grudniu 2025 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 7,2 mld zł. W tym samym miesiącu 2024 r. rachunek bieżący miał deficyt w wysokości 6,1 mld zł – poinformował w piątek Narodowy Bank Polski.

NBP w piątek opublikował wstępne dane o bilansie płatniczym Polski za grudzień 2025 r. Wynika z nich, że deficyt na rachunku bieżącym wyniósł 7,2 mld zł wobec deficytu w kwocie 6,1 mld zł w grudniu 2024 r.

„W grudniu 2025 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (13,8 mld zł) i dochodów wtórnych (1,9 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (13,2 mld zł) i obrotów towarowych (9,7 mld zł)” – podał bank centralny.

Rośnie eksport produktów rolnych i… komputerów

NBP poinformował, że w grudniu 2025 r. wartość eksportu towarów wzrosła o 8,5 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2024 r. i wyniosła 115,6 mld zł. Wartość importu zwiększyła się o 8,9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosła 125,3 mld zł.

„Wzrost wartości obrotów towarowych w grudniu 2025 r. okazał się najwyższy od blisko trzech lat. Przyspieszeniu dynamiki obrotów sprzyjała m.in. większa liczba dni roboczych w porównaniu z 2024 r. Podobnie jak w poprzednich miesiącach najsilniej wzrosła wartość eksportu produktów rolnych oraz pozostałych towarów konsumpcyjnych. Ponownie duży wzrost nastąpił w eksporcie komputerów. Z kolei największą zmianą w porównaniu z poprzednimi miesiącami był relatywnie duży wzrost w eksporcie towarów zaopatrzeniowych oraz części do środków transportu, spowodowany przede wszystkim zwiększeniem sprzedaży zagranicznej silników lotniczych. Natomiast eksport trwałych towarów konsumpcyjnych charakteryzowały nadal tendencje stagnacyjne” – czytamy w komunikacie NBP.

Import inwestycyjny urósł

Wskazano w nim, że wzrost wartości importu, podobnie jak w eksporcie, odnotowano w większości głównych kategorii. Największe wzrosty nastąpiły w imporcie dóbr inwestycyjnych, przede wszystkim komputerów oraz towarów zaopatrzeniowych, m.in. półproduktów z żelaza i stali. Według NBP obniżające się ceny paliw, w tym ropy naftowej, znalazły odzwierciedlenie w dalszym spadku importu w tej kategorii.

„Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 44,3 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2024 r. zwiększyły się o 2,2 mld zł (tj. o 5,2 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 30,5 mld zł i wzrosła o 2,6 mld zł (tj. o 9,2 proc.) w porównaniu z grudniem 2024 r.” – wskazał bank centralny.

Ujemne saldo dochodów pierwotnych pogłebia się

„Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 13,2 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. pogłębiło się o 0,1 mld zł” – dodał NBP.

Ocenił, że największy wpływ na pogorszenie się ujemnego salda dochodów pierwotnych miały dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach. W grudniu 2025 r. dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich wyniosły 13,9 mld zł.

„Na wielkość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych oraz pozostałych inwestycji (odpowiednio 1,9 mld zł oraz 2,5 mld zł)” – zaznaczył.

PAP

