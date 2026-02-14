Przyszłość branży mięsnej zależy od sytuacji w Azji

Klucz do stabilnego rozwoju produkcji mięsa w krajach Unii Europejskiej leży w… Azji, gdzie liczba zwierząt w oborach i chlewniach zauważalnie ostatnio spadła. Jednocześnie relatywnie niskie ceny pasz, mniejsza podaż wołowiny i rozwój nowych technologii produkcji mogą poprawić opłacalność chowu i zwiększyć popyt na wieprzowinę.

Z kolei w Unii możliwy jest wzrost produkcji, co może wyhamować ceny, jeśli nadwyżki nie trafią na rynki trzecie. I tu na horyzoncie pojawia się Azja. A dokładniej Japonia, Korea Południowa, Wietnam i Filipiny, gdzie pojawiają się pokaźne luki podażowe oraz utrzymują się wysokie ceny. W opinii analityków, Polska powinna wzmacniać eksport właśnie w tym kierunku – zwłaszcza produktów przetworzonych o wyższej wartości dodanej. Hodowcom mogą pomóc: relatywnie korzystne ceny zbóż paszowych, rosnące wykorzystanie nowoczesnych technologii produkcji, a także ograniczona dostępność wołowiny na niektórych rynkach, co może zwiększyć zainteresowanie konsumentów wieprzowiną jako relatywnie tańszym źródłem białka.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; źródło: TopAgrar.pl

