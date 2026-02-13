Niemiecki Atlas pokonany!

Producenci maszyn u naszego zachodniego sąsiada mierzą się z coraz większymi trudnościami. Atlas GmbH, znana z produkcji dźwigów przeładunkowych i koparek, złożyła wniosek o upadłość – pisze portal farmer.pl

Wniosek o upadłość spółki, wpłynął do Sądu Okręgowego w Delmenhorst w północnej części Niemiec 9 lutego 2026 r. Zgodnie z oświadczeniem firmy Atlas GmbH produkcja, dostawa części zamiennych i inne usługi posprzedażowe będą kontynuowane normalnie – podaje farmer.pl.

Firma Atlas ma za sobą wieloletnią tradycję, gdyż została założona w roku 1919 w Delmenhorst. Jej założyciel Heinrich Weyhausen początkowo produkował sprzęt rolniczy, w roku 1945 uzyskał pierwszy patent na urządzenie załadowcze montowane na TUZ ciągnika. Pięć lat później firma wyprodukowała pierwszą koparkę hydrauliczną na podwoziu gąsienicowym, która zbudowała legendę firmy – przypomina farmer.pl.

Słaba koniunktura źródłem problemów

Przyczyną zgłoszenia wniosku o upadłość jest słaba koniunktura w sektorze maszyn budowalnych i całej branży budowlanej. Doprowadziło to znacznego spadku zamówień i pracy przy niepełnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych posiadanych przez firmę.

Zarówno zarząd firmy jak i doradcy restrukturyzacyjni oraz nadzorca postępowania sanacyjnego podkreślają, że firma Atlas będzie kontynuowała działalność produkcyjną. Podkreślają również, że marka Atlas jest rozpoznawalna na rynku, co powinno ułatwić proces restrukturyzacji.

Oprac. Sek

