Wielka ucieczka z Niemiec. "Marzy o tym wielu"

Wyemigrować, zwinąć manatki i rozpocząć nowe życie gdzieś indziej – okazuje się, że marzy o tym wielu Niemców. Blisko 300 tys. z nich opuściło ojczyznę w 2024 r. – wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego. To duży wzrost od 2010 r., gdy emigrantów było 141 tys. Do wyjeżdżających Niemców dochodzi jeszcze nieco ponad 1 mln Rumunów, Bułgarów, Ukraińców, Polaków i innych, którzy zdecydowali się na powrót do swoich krajów.

Niemieccy emigranci na nowe miejsce zamieszkania najczęściej wybierają kraje niemieckojęzyczne takie jak Austria i Szwajcaria. Popularne są także Hiszpania, Holandia i Kanada oraz Stany Zjednoczone i Australia. Według dziennika „Die Welt” wysokie koszty życia, kiepska infrastruktura, poczucie braku bezpieczeństwa oraz stagnacja gospodarcza są głównymi powodami opuszczenia Niemiec. Ale także „niemożność swobodnego wyrażania swojej opinii”.

Fakt, że do tego doszło, powinien być sygnałem ostrzegawczym dla partii, a zwłaszcza dla partii rządzących

– podkreślił w rozmowie z gazetą politolog prof. Oliver Lembcke.

Ponad połowa emigrantów ma mniej niż 40 lat i wyższe wykształcenie.

wpolityce, Aleksandra Rybińska