Szokujące słowa! Ze złota NBP mogą korzystać tylko Niemcy?

W dzisiejszym wywiadzie radiowym członek Rady Polityki Pieniężnej prof. Joanna Tyrowicz, odnosząc się do idei prezydenta i prezesa NBP „Polski SAFE 0 proc.”, czyli sfinansowania wydatków na obronność z zysków z zakupów złota, zasugerowała, że w obecnym stanie prawnym Narodowy Bank Polski nie ma prawa używać zasobów złota do jakichkolwiek operacji kapitałowych, a jedyne co można legalnie z polskimi zasobami kruszcu zrobić to po dołączeniu do strefy euro, zgromadzonych 570 ton złota przekazać do Europejskiego Banku Centralnego.

Kilka dni temu prezes NBP zaproponował rozwiązanie określane jako „polski SAFE”. W jego ramach 197 mld złotych mogłoby zostać przeznaczonych na rozwój zdolności obronnych państwa. Środki miałyby pochodzić z nadzwyczajnego zysku banku centralnego, który powstał dzięki znacznemu zwiększeniu rezerw złota w ostatnich latach. Od 2016 r. zasoby złota Polski wzrosły z około 150 ton do ponad 570 ton, a wraz z globalnym wzrostem cen kruszcu znacząco zwiększyła się również ich wartość.

„Im dłużej myślę o wczorajszych wypowiedziach pana prezesa, tym bardziej dochodzę do wniosku, że nie do końca wiedział, co mówi. Nie ma czegoś takiego jak kreowanie pieniądza” - stwierdziła w rozmowie z Renatą Grochal prof. Joanna Tyrowicz z Rady Polityki Pieniężnej odnosząc się do propozycji prezesa NBP.

Jej zdaniem realny zysk z takich operacji w optymistycznym scenariuszu mógłby się pojawić dopiero w okolicach 2027 roku.

W najbardziej kuriozalnym fragmencie wywiadu prof. Joanna Tyrowicz z RPP zakwestionowała mandat prezesa NBP do suwerennych decyzji o aktywach rezerwowych Polski, w tym zgromadzonych zasobach złota!

Mamy przećwiczoną w sensie prawnym jedną jedyną ścieżkę uszczuplania czy pomniejszania rezerw zgromadzonych przez NBP w imieniu Polaków i to jest dołączyć do strefy euro, przekazać nasz wkład do rezerw Europejskiego Banku Centralnego, a resztę przekazać rządowi do dowolnego rozdysponowania. Inna ścieżka wymaga jakiegoś doprecyzowania legislacyjnego” – mówiła prof. Joanna Tyrowicz na antenie Programu Trzeciego PR.

Tusk chce całego złota w Polsce

Przypomnijmy, że 5 marca w nagraniu zamieszczonym na X premier Donald Tusk, jako jedno z trzech żądań do prezydenta i prezesa NBP zgłosił (w nagraniu od 2:13) konieczność sprowadzenia całego złota NBP do kraju.

„Niech to polskie złoto, bo to nie jest złoto panów Nawrockiego, Glapińskiego czy Tuska, które jest dziś rozsiane po bankach w kilku miejscach na świecie wróci wreszcie do kraju”.

Złoto przechowywane jest w trzech miejscach, będzie go więcej w kraju

Prezes NBP prof. Adam Glapiński na środowej konferencji prasowej ujawnił szczegóły, jak ptrzechowywane jest złoto zakupione przez polski bank centralny.

Zdecydowaliśmy, że trzymamy to złoto rozrzucone w różnych miejscach, (…) w Polsce, w Londynie i Nowym Jork ze względów bezpieczeństwa - poinformował Glapiński podczas środowej konferencji prasowej.

Przyznał, że nie lubi mówić o tym fakcie, aby nie siać paniki, ale - jak wyjaśnił - takiej polityki magazynowania złota „wymagają względy bezpieczeństwa”.

Zapowiedział jednocześnie, że „kilka miesięcy temu” polecił przygotowanie projektu uchwały zarządu NBP, która ma pozwolić na sprowadzenie „kolejnych dużych ilości złota do Polski, ale nie łamiąc zasady rozrzucenia do tych trzech miejsc”.

Glapiński: mamy już 570 ton złota

Glapiński: 197 mld zł ze sprzedaży złota na wojsko!

Czy to poszlaki scenariusza zamachu na suwerenność NBP?

Komentatorzy sytuacji, np. poseł PiS Sebastian Kaleta w nagraniu na YT uważają, że wypowiedzi członek RPP i premiera to poszlaki na rzecz następującego scenariusza: już poważnie zadłużona i obciążona spłatą pożyczki SAFE – koszty szacowane na 180 mld zł – Polska zostanie zmuszona do dołączenia do strefy euro, a wianem jakie Donald Tusk wniesie do Brukseli będą zasoby złota zgromadzone przez NBP.

