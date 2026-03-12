Pokochali gaz zamiast OZE i Amerykę zamiast Europy

Koncern RWE planuje niemal połowę ze swoich 35 miliardów euro zaplanowanych na inwestycje wydać … w Stanach Zjednoczonych. Najwyraźniej polityka prezydenta Donalda Trumpa nie jest więc taka zła, jak mówią co niektórzy unijni politycy.

Informacja o planie inwestycyjnym niemieckiego koncernu RWE na lata 2026-31 jest szczególnie interesująca nie tylko ze względu na skale planowanych wydatków, czyli 35 mld euro, ale z powodu zamierzeń na amerykańskim rynku. Firma zamierza bowiem znaczną część pieniędzy wydać na budowę elektrowni zasilanych gazem. Tymczasem nie tylko w Niemczech, ale i w ogóle w Europie RWE jest znana w ostatnich latach z projektów przede wszystkim w zakresie źródeł odnawialnych i w ogóle ze wspierania tak niemieckiej jak w ogóle unijnej polityki redukcji emisji i ratowania klimatu.

Jak Ameryka stała się najważniejszym rynkiem dla RWE

W oficjalnym komunikacie firma poinformowała, że „Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym rynkiem wzrostu” wartości i inwestycji. Natomiast – cytowany przez światowe media szef koncernu Markus Krebber, zapewnia, iż dzięki programowi inwestycji firma zbuduje „nowe moce wytwórcze, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną w Europie i Stanach Zjednoczonych”.

Dzięki nowym projektom RWE chce mieć w USA źródła wytwarzania o mocy łącznej 22 GW w 2031 roku, co oznacza bardzo szybki wzrost – o 9 GW. I jak oficjalnie informuje stanie się to możliwe właśnie głównie dzięki nowym projektom, takim jak elektrownie opalane gazem, „mającym na celu zapewnienie niezawodności sieci, a także dzięki energii odnawialnej”.

Energetyka konwencjonalna wciąż atrakcyjna biznesowo

Zamierzenia koncernu to jeden z kolejnych sygnałów, pokazujących zainteresowanie dużymi inwestycjami na amerykańskim rynku ze strony europejskich potentatów. To też oznacza, że koncerny ciągle chętnie - ze względu na popyt i spodziewane zyski - stawiają na energetykę konwencjonalną, opartą na paliwach kopalnych na innych kontynentach, a tak krytykowaną i ograniczaną w Europie.

RWE oczywiście planuje także inwestycje w rodzimych Niemczech, ale maksymalnie będą to elektrownie gazowe o mocy 3 GW i to z możliwością zasilania w przyszłości wodorem.

Ubiegły rok firma zakończyła z zyskiem netto w wysokości 1,8 mld euro czyli o pół miliarda euro niższym niż w 2024 roku przy wyniku EBITDA w wysokości 5,1 mld euro, co oznacza spadek o 600 mln euro.

Agnieszka Łakoma

