Polityka torpeduje sprzedaż polskiej żywności do Chin

Napięcia wokół nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) mogą uderzyć w eksport polskiej żywności do Chin. Branża alarmuje, że przeciągający się impas w handlu – zwłaszcza w przypadku drobiu – może być formą nieformalnego odwetu za decyzje legislacyjne zapadające w Warszawie. Stawka jest wysoka, gdyż na stole leżą setki milionów euro.

Jesienią 2025 roku zapowiadano wznowienie eksportu polskiego drobiu na rynek chiński. Podpisano porozumienie, a pierwszy transport miał wyruszyć w październiku. Do dziś jednak w sprawie nic się nie wydarzyło, a producenci pozostają w niepewności. Chiny miały być jednym z kluczowych kierunków sprzedaży.

Cyberbezpieczeństwo w tle

Nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) przewiduje m.in. ograniczenia dla dostawców „wysokiego ryzyka” oraz możliwość wykluczania firm spoza Unii Europejskiej i NATO. Oficjalnie chodzi o bezpieczeństwo państwa. jednak rolnicy obawiają się, że w Pekinie może to zostać odebrane jako ruch wymierzony w chińskie podmioty,

„Ciche sankcje” zamiast embarga

Zdaniem przedstawicielei branży ewentualny odwet nie musi przybrać formy oficjalnych sankcji. Wystarczą wydłużone kontrole, blokowanie rejestracji zakładów czy dodatkowe wymogi dokumentacyjne. Takie działania są trudne do udowodnienia, ale skutecznie ograniczają handel.

Apel o interwencję

Organizacje rolnicze zwróciły się do rządu i do Prezydenta RP o pilne działania. Doradcy głowy państwa zapowiadają analizy i możliwe rekomendacje zmian w ustawie. Decyzja w tej sprawie ma zapaść do 19 lutego. Również resort rolnictwa deklaruje wsparcie i podkreśla, że umowa z Chinami jest gotowa, ale jej wdrożenie wstrzymano.

Wysoka cena geopolityki

W 2024 roku eksport rolno-spożywczy do Chin był wart 145,7 mln euro. Na ten rynek trafiają m.in. wyroby mleczarskie, słodycze, żywność przetworzona oraz puch i pierze. Rolnictwo coraz wyraźniej staje się elementem globalnej gry politycznej – a jej skutki producenci odczuwają niemal natychmiast.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; Źródło: news.agro.com.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Sasin: Tusk szykuje Wyprzedaż Polski 2.0

Laffer: „moja krzywa działa”. Polska robi błąd z podatkiem

Na tani remont mieszkania trzeba wydać 67 tys. zł

»»Kredytowa pętla na obronność– oglądaj „Janecki – właśnie tak!” w telewizji wPolsce24