Polski drób coraz bliżej powrotu do Chin

Nasz kraj jest nie tylko największym producentem mięsa drobiowego w Unii Europejskiej, ale również największym jego eksporterem. Sprzedaż zagraniczną hamuje jednak wirus ptasiej grypy. Tak właśnie stało się w przypadku Chin, które zawiesiły import z Polski. Trwają intensywne zabiegi, również dyplomatyczne, zmierzające do przywrócenia tej współpracy.

Celem inspekcji, przeprowadzanej przez przedstawicieli Generalnej Administracji Celnej oraz resortu rolnictwa ChRL, jest weryfikacja stosowania w Polsce zasady regionalizacji w zakresie chorób drobiu – grypy ptaków (kilka jej ognisk pojawiło się u nas w ostatnim czasie; jedno wymagało wybicia i zutylizowania aż 1,2 mln kur niosek) oraz rzekomego pomoru drobiu.

Wizytacja w zakładach

Oprócz rozmów w Ministerstwie Rolnictwa program wizyty chińskiej delegacji obejmie również m.in. spotkania w terenowych oddziałach inspekcji weterynaryjnej, Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach oraz wizyty w zakładach drobiarskich i gospodarstwach hodujących drób. Audyt potrwa do 19 listopada. Państwo Środka to bardzo ważny partner Polski w handlu rolno-spożywczym.

Bardzo istotny rynek

Chiny to jeden z najważniejszych polskich parterów w handlu rolno-spożywczym spośród krajów Azji Południowo-Wschodniej. W 2023 roku nasz eksport do Państwa Środka osiągnął wielkość 147,6 mln euro, natomiast w pierwszym kwartale 2024 roku wyniósł 35 mln euro. Do Chin sprzedajemy takie produkty, jak: produkty mleczne (serwatka, mleko i śmietana), mrożone owoce, czekolada i wyroby czekoladowe oraz pieczywo cukiernicze, puch i pierze.

Źródło: MRiRW

Oprac. GSZ

