Katar otwiera się na polską żywność

Polska intensyfikuje działania na rzecz dywersyfikacji rynków zbytu dla krajowej żywności. Katar – bogate państwo silnie uzależnione od importu i coraz bardziej otwarte na współpracę – wyrasta na jednego z kluczowych partnerów w regionie Bliskiego Wschodu. Ostatnie konsultacje w Ministerstwie Rolnictwa pokazują, że relacje pomiędzy naszymi krajami wchodzą w bardziej konkretną, operacyjną fazę.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i wpisuje się w szerszą strategię poszukiwania stabilnych kierunków eksportowych dla polskiego sektora rolno-spożywczego. W rozmowach uczestniczył m.in. Tomasz Ciodyk, zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), co podkreśla praktyczny wymiar rozmów.

Kluczowe są dokumenty weterynaryjne

Wiceminister Jacek Czerniak zaznaczył, że Katar jest dla Polski ważnym i perspektywicznym partnerem handlowym. Największą barierą w rozwoju współpracy pozostają obecnie kwestie formalne i sanitarne. Ich przezwyciężenie mogłoby otworzyć katarski rynek m.in. na polskie mięso, produkty mleczarskie oraz zwierzęta hodowlane. Czerniak zaproponował także zacieśnienie współpracy naukowo-eksperckiej z instytutami badawczymi nadzorowanymi przez resort rolnictwa oraz rozwój kontaktów handlowych przy wsparciu KOWR – rządowej agendy odpowiedzialnej za promocję polskiej żywności za granicą.

KOWR: targi, misje i potencjał hodowlany

Tomasz Ciodyk przedstawił konkretne instrumenty wspierające eksport. Znalazły się wśród nich: organizacja polskich stoisk narodowych na międzynarodowych targach, misje gospodarcze i spotkania B2B, a także wsparcie dla polskich spółek hodowlanych zainteresowanych współpracą z partnerami z Kataru. Szczególnie duży potencjał dostrzeżono w obszarze hodowli zwierząt, gdzie Polska dysponuje zarówno nowoczesnym zapleczem genetycznym, jak i znaczącym doświadczeniem technologicznym.

Katar zainteresowany żywnością i know-how

Ambasador Kataru w Polsce, Saoud bin Abdulla Zaid Al-Mahmoud, podkreślił, że jego kraj widzi duże możliwości rozwoju współpracy z Polską w sektorze rolnym, zwłaszcza w zakresie importu żywności. Katar w dużym stopniu opiera swoje bezpieczeństwo żywnościowe na imporcie, co czyni go atrakcyjnym rynkiem dla polskich producentów. Strona katarska wyraziła również zainteresowanie polskimi doświadczeniami w projektach „zielonego miasta”, realizowanych m.in. w Dosze, a także dalszym rozwojem współpracy edukacyjnej, w tym już funkcjonującej wymiany studentów.

Potencjał większy niż skala eksportu

Z danych za pierwsze dziesięć miesięcy ub.r. wynika, że wartość polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych do Kataru przekroczyła 14,3 mln euro. W strukturze sprzedaży dominowały mięso i jadalne podroby drobiowe, sery i twarogi, wyroby piekarnicze, syropy cukrowe oraz herbata.

Choć obecna skala eksportu nie jest jeszcze imponująca, rozmowy w MRiRW pokazują, że Katar może stać się dla polskich rolników i przetwórców stabilnym i perspektywicznym rynkiem zbytu. Warunkiem jest jednak szybkie przejście od deklaracji do konkretnych decyzji administracyjnych i handlowych.

