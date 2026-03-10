Prof. Glapiński o "SAFE 0%". Podał kluczową datę

Dzięki trafnej polityce NBP możliwa jest realizacja projektu, który zapewni dziesiątki miliardów złotych w ciągu kilku lat na finansowanie szybkiej budowy silnej polskiej armii; w środę szczegóły - poinformował we wtorek prezes NBP Adam Glapiński po spotkaniu m.in. z prezydentem i premierem.

We wtorek prezydent Karol Nawrocki spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem w sprawie propozycji „polskiego SAFE 0 proc.”, która będzie alternatywą dla unijnego programu SAFE.

Na zaproszenie prezydenta

W rozmowach brali też udział prezes NBP Adam Glapiński, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a także minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Podczas spotkania podkreśliłem, że NBP jest instytucją apolityczną i nie uczestniczy w żadnych sporach politycznych. Zaprezentowałem możliwe do realizacji oraz zgodne z prawem konkretne działania NBP i zgłosiłem pełną gotowość do ich podjęcia, co spotkało się z akceptacją Prezydenta - przekazał prezes NBP, cytowany we wpisie na platformie X banku centralnego.

O projekcie

„Dzięki przewidującej, zapobiegliwej i trafnej polityce NBP w ubiegłych latach możliwa jest teraz realizacja projektu, który zapewni dziesiątki miliardów złotych corocznie w ciągu kilku kolejnych lat na rzecz polskiego rządu w celu finansowania szybkiej budowy silnej polskiej armii” - dodał Glapiński. Podkreślił jednocześnie, że jest to możliwe, ponieważ bank centralny „zarobił i zgromadził odpowiednie do tego celu fundusze”.

Szczegóły

Szef NBP przekazał ponadto, że w środę przedstawi szczegóły w tej sprawie.

