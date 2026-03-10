Akademiki za 1 zł? Tyle z rządowych obietnic

Pierwsze uczelnie publiczne otrzymują wsparcie finansowe na remonty i budowę akademików z Funduszu Dopłat. W tym roku 10 procent puli funduszu przeznaczono na bazę noclegową dla studentów – podaje Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Jeśli uczelnia chce wybudować nowy akademik albo wyremontować stary ma możliwość złożenia wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Krok po kroku

Bank sprawdza dokumenty i decyduje, czy da pieniądze. Już dwa wnioski zostały zaakceptowane, inne czekają na poprawki.

Miał być akademik za „1 zł”

W 2026 roku rząd na inwestycje mieszkaniowe przeznaczy 6,7 miliarda złotych, z tego 4 mld zł przeznaczy na budownictwo komunalne i socjalne a 412 mln zł przeznaczy na remonty i budowę akademików dla studentów. Uczelnie mogą składać już wnioski.

Na podstawie money, jb