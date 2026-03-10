Informacje
Uczelnia / autor: Pixabay
Uczelnia / autor: Pixabay

Akademiki za 1 zł? Tyle z rządowych obietnic

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 10 marca 2026, 20:50

    Aktualizacja: 10 marca 2026, 21:19

  • Powiększ tekst

Pierwsze uczelnie publiczne otrzymują wsparcie finansowe na remonty i budowę akademików z Funduszu Dopłat. W tym roku 10 procent puli funduszu przeznaczono na bazę noclegową dla studentów – podaje Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Jeśli uczelnia chce wybudować nowy akademik albo wyremontować stary ma możliwość złożenia wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Krok po kroku

Bank sprawdza dokumenty i decyduje, czy da pieniądze. Już dwa wnioski zostały zaakceptowane, inne czekają na poprawki.

Miał być akademik za „1 zł”

W 2026 roku rząd na inwestycje mieszkaniowe przeznaczy 6,7 miliarda złotych, z tego 4 mld zł przeznaczy na budownictwo komunalne i socjalne a 412 mln zł przeznaczy na remonty i budowę akademików dla studentów. Uczelnie mogą składać już wnioski.

Na podstawie money, jb

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych