Rośnie bezrobocie. Ujawniono dane resortu pracy

Na koniec lutego 2026 r. stopa bezrobocia w Polsce wzrosła do 6,1 proc., co oznacza wzrost o 0,1 pkt. proc. w porównaniu do stycznia 2026 roku. Liczba bezrobotnych w urzędach pracy zwiększyła się do 956,2 tys. osób, co stanowi wzrost o 22,1 tys. (2,4 proc.) w porównaniu do stycznia 2026 r. Ponadto, dramatycznie spadła liczba osób rozpoczynających programy aktywizacyjne, co jest efektem ograniczeń finansowania z Funduszu Pracy.

Rok do roku

W porównaniu do lutego ubiegłego roku stopa bezrobocia w Polsce wzrosła o 109,6 tys. osób (12,9 proc.), co w kontekście statystyk daje istotny wzrost. Warto zauważyć, że stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu lutego 2026 r. wzrosła i kształtowała się w przedziale od 3,9 proc. w woj. wielkopolskim do 10,2 proc. w woj. warmińsko-mazurskim.

Zmiany wojewódzkie

W porównaniu do stycznia stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła o 0,1 pkt. proc. w dziewięciu województwach, o 0,2 pkt. proc. w sześciu województwach i o 0,3 pkt. proc. w woj. warmińsko-mazurskim.

Brak pieniędzy na wsparcie

Szczególnie niepokojący jest spadek liczby osób, które mogłyby liczyć na wsparcie aktywizacyjne. W lutym 2026 roku tylko 5,2 tys. osób rozpoczęło programy aktywizacyjne, co stanowi dramatyczny spadek w porównaniu do 19,6 tys. osób w lutym 2025 r.

Do spadku liczby wyrejestrowań w ujęciu rok do roku przyczyniło się głównie ograniczenie środków z Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych. Szacujemy, że w lutym 2026 ok. 5,2 tys. osób bezrobotnych rozpoczęło programy aktywizacyjne, czyli prawie cztery razy mniej niż w lutym 2025, kiedy aktywizację rozpoczęło 19,6 tys. osób. W porównaniu do lutego poprzedniego roku o około połowę mniej było również wyrejestrowań z powodu braku gotowości do pracy - wyjaśniło MRPiPS.

pap, jb