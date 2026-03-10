Orlen łupi Polaków? "Ceny paliw są za wysokie"

Daniel Obajtek apeluje do rządu Donalda Tuska i zarządu Orlen, podkreślając, że władza dysponuje wszystkimi niezbędnymi mechanizmami, by obniżyć ceny paliw na stacjach sieci Orlen.

Były prezes Orlenu, Daniel Obajtek skomentował aktualne działania rządu i zarządu PKN Orlen w związku z wojną na Bliskim Wschodzie. Apeluje o wdrożenie rozwiązań, które sprawdziły się podczas kryzysu związanego z wojną na Ukrainie.

W czasie kryzysu obniżyliśmy VAT. Orlen działał na marżach minimalnych zarówno w hurcie, jak i w detalu. Zaimportowaliśmy masę paliwa, czyli przejęliśmy obowiązek importu z pozostałych podmiotów. Tak naprawdę to VAT to było około 1,30 zł na każdym litrze. I dziś ten rząd ma wszystkie mechanizmy. Przecież Donald Tusk mówił, że on wie, co trzeba zrobić. Mogą obniżyć akcyzę - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 europoseł PiS, były prezes Orlenu.

Na horyzoncie bankructwa

Obajtek zaapelował także o pomoc rolnikom i przemysłowi transportu, wskazując, że obecna polityka może doprowadzić do bankructwa wielu branż.

Jeśli ceny paliw będą nadal rosły, rolnicy nie będą mieli za co pracować, a transport ciężki wkrótce zniknie z Polski – ostrzegł były prezes.

„Orlen nie ma pojęcia, jak reagować w kryzysie”

Jak ocenił Daniel Obajtek, „Orlen nie ma pojęcia, jak reagować w kryzysie, bo może Państwa zdziwię, ale to nie jest żaden kryzys”.

Teraz są sparaliżowani podejmowaniem decyzji i to, co realizują z paliwami to jest kpina — dodał były prezes Orlenu.

„ Orlen łupił Polaków”

Po pierwsze za czwarty kwartał 2025 roku praktycznie złupili Polaków. To jest 2 miliardy większy zysk operacyjny na detalu. Oni mieli nawet marżę w detalu złotówkę na każdym litrze. Proszę sobie wyobrazić, za moich czasów było to niemożliwe. Myśmy mieli zysk operacyjny z detalu 2 miliardy, czyli połowę mniejszy za czwarty kwartał 2023. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ta śmieszna promocja, którą sobie wymyślili, to niech se w buty wsadzą tę promocję tak naprawdę. Te promocje są krótkie. One tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia na rynku — wyjaśnił.

Daniel Obajtek do zarządu: Obniżyć VAT i akcyzę!

Daniel Obajtek zaapelował do rządu i do Orlenu, by wdrożyć to, co zostało wdrożone w czasie kryzysu wynikającego z wojny na Ukrainie.

Wówczas błyskawicznie obniżyliśmy VAT. Nie tylko VAT. Orlen działał na marżach minimalnych, zarówno w hurcie, jak i w detalu. Zaimportowaliśmy masę paliwa, czyli przejęliśmy obowiązek importu tak naprawdę z pozostałych podmiotów. Tak naprawdę to VAT, te całe nasze działania to było około 1,30 zł na każdym litrze. I dziś ten rząd ma pełne mechanizmy, bo przecież Donald Tusk mówił, że on wie, co trzeba zrobić. Mogą obniżyć akcyzę — wyjaśnił były prezes Orlenu.

Daniel Obajtek zwrócił uwagę na ogromne problemy, jakie rząd oraz Orlen muszą rozwiązać, aby uniknąć kryzysu gospodarczego w Polsce. Dodał, że „nikt nie wytrzyma takiej podwyżki cen”

