Bieda? Jest inny powód. Prawie milion emerytów poszło do pracy

Już co dziesiąty Polak w wieku poprodukcyjnym jest czynny zawodowo. To rekord – pisze we wtorek „Rzeczpospolita”.

Emeryci idą do pracy

„W ostatnich trzech miesiącach 2025 r. osoby w wieku poprodukcyjnym (emerytalnym) stanowiły prawie 5 proc. wszystkich pracujących w Polsce. To o 0,6 pkt proc. więcej niż w końcówce 2021 r. – wynika ze wstępnych wyników prowadzonego przez GUS Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)” - relacjonuje gazeta.

Osoby 60+

Dziennik podkreśla, że wskaźnik zatrudnienia osób w wieku emerytalnym wzrósł w tym czasie z 8,5 proc. do rekordowych 10 proc., a ich liczba zwiększyła się niemal o 100 tys. do 852 tys.

To kwartalna średnia, bo według danych ZUS, w listopadzie ub.r. pracowało w Polsce ponad 894 tys. osób z ustalonym prawem do emerytury, o ponad 20 tys. więcej niż w grudniu 2023 r.- dodaje „Rz”.

Przyczyny podjęcia pracy

Dziennik przytacza wynik sondażu SW Research dla agencji zatrudnienia Job Impulse, z którego wynika, że aż 71 proc. spośród 600 badanych osób w wieku co najmniej 60 lat, zadeklarowało chęć kontynuacji lub podjęcia pracy zarobkowej.

Najczęściej wskazywanym powodem był dodatkowy dochód (63 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się: chęć utrzymania aktywności zawodowej i chęć utrzymywania kontaktów społecznych, poczucia przynależności do zespołu - pisze „Rz”.

pap, jb